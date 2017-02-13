Samsung’tan Sevgililer Günü’ne özel reklam filmi
Samsung, Sevgililer Günü öncesinde yaşanan hediye alma endişesini mizahi bir dille ele aldığı yeni reklam filminde, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.
Samsung, Galaxy A serisinin yeni telefonları için hazırladığı Sevgililer Günü reklam filminde, sevgililerin “Ya aldığım hediyeyi beğenmezse?” endişesine mizahi bir yolla yaklaşıyor. “Sevgilini Mutluluktan Uçur” filminde Samsung, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.
Hakan Meriçliler’in rol aldığı reklam filminde; arkadaşlarının başından geçen başarısız hediye hikayelerini anlatan bir kadın ile karşısında kabusların en büyüğünü yaşayan erkek arkadaşının hikayesini anlatılıyor. Filmde klişe hediyeleri ti’ye alan Samsung, Galaxy A serisi ile hem sevgilileri “ne alsam” derdinden kurtarıyor hem de uçak bileti promosyonuyla çifte mutluluk yaşatmayı vaat ediyor.
“Çok şey için bir A yeter” sloganının kullanıldığı reklam filminin 2 gün süren çekimlerinde Hakan Meriçliler’in oyunculuğu ön plana çıktı. Prodüksiyonunu Hacıyatmaz Film’in gerçekleştirdiği reklam filmi, Cheil Worldwide Turkey ile hazırlandı.
Hakan Meriçliler’in oynadığı “Sevgilini Mutluluktan Uçur” reklam filmi
Buradan Cheil Worldwide Turkey ajansına selam olsun sizi seviyorum canlar anladınız siz onu 🙂