Samsung’tan Sevgililer Günü’ne özel reklam filmi

Samsung’tan Sevgililer Günü’ne özel reklam filmi
, 13 Şubat 2017

Samsung, Sevgililer Günü öncesinde yaşanan hediye alma endişesini mizahi bir dille ele aldığı yeni reklam filminde, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.

Samsung, Galaxy A serisinin yeni telefonları için hazırladığı Sevgililer Günü reklam filminde, sevgililerin “Ya aldığım hediyeyi beğenmezse?” endişesine mizahi bir yolla yaklaşıyor. “Sevgilini Mutluluktan Uçur” filminde Samsung, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.

Hakan Meriçliler’in rol aldığı reklam filminde; arkadaşlarının başından geçen başarısız hediye hikayelerini anlatan bir kadın ile karşısında kabusların en büyüğünü yaşayan erkek arkadaşının hikayesini anlatılıyor. Filmde klişe hediyeleri ti’ye alan Samsung, Galaxy A serisi ile hem sevgilileri “ne alsam” derdinden kurtarıyor hem de uçak bileti promosyonuyla çifte mutluluk yaşatmayı vaat ediyor.

“Çok şey için bir A yeter” sloganının kullanıldığı reklam filminin 2 gün süren çekimlerinde Hakan Meriçliler’in oyunculuğu ön plana çıktı. Prodüksiyonunu Hacıyatmaz Film’in gerçekleştirdiği reklam filmi, Cheil Worldwide Turkey ile hazırlandı.
Hakan Meriçliler’in oynadığı “Sevgilini Mutluluktan Uçur” reklam filmi 

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Tags: reklam, Samsung, Sevgililer Günü

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Yorumlar

  1. Buğra
    Buğra 14 Şubat, 2017, 22:02

    Buradan Cheil Worldwide Turkey ajansına selam olsun sizi seviyorum canlar anladınız siz onu 🙂

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