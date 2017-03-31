Samsung’tan yeni Gear VR başlığı ve Gear 360 kamera!

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ etkinliğinde yeni ürünleri Gear VR başlığı ve Gear 360 kamerayı da duyurdu.

Samsung Galaxy S8 lansmanında tanıtılan yeni Gear VR, ön sipariş verenler için telefonla birlikte verilecek. Bunun yanısıra 360 ° fotoğraflar ve videolar için güncellenmiş Gear 360 kamera da aynı etkinlikte resmen ilan edildi.

Yeni başlık, daha önce olduğu gibi aynı başlık seti, ancak Galaxy S8’e sığdırmak için biraz revize edilmiş. Yeni amiral gemileri VR için oldukça uygun ekstra geniş ekrana sahip ve görüş alanını genişletmeye yardımcı olacak. Bunun yanısıra, ekstra güçlü bir GPU var.

Hareket denetleyicisi, VR paketinin bir parçası ve VR paketi görünüşte Daydream denetleyicisine benziyor. Yuvarlak bir trackpad, diğer tarafta bir tetikleyici, ayrıca bazı yardımcı düğmeler (Geri, Ana Sayfa, ses kontrol) Kontrolör, pasif bir gözlemci olmaktan çok çevrenizle etkileşime girmenize izin verdiği için VR oyunlarını çok daha etkileyici hale getiriyor. Bu arada, başlığın tarafındaki dokunmatik kontrolleri bulunuyor. Galaxy S6’ya kadar eski cihazlara uyumlu.Bu arada, denetleyiciyi ayrı olarak 40 $ karşılığında satın alınıyor. Yeni Gear VR ve kumanda cihazı, 21 Nisan’da satışa çıkacak ve 129 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Gear 360

130 gram ağırlığıyla oldukça hafif bir gövdeye sahip olan kamera, kullanıcıların daha yüksek çözünürlüklü içerikler üretmesine yardımcı oluyor. 4K çözünürlükte (4096×2048 piksel) 360 derecelik çekimler gerçekleştirebilen kamerada iki adet 8,4 MP balık gözü lens bulunuyor. F/2.2 diyaframlı Bright lens kullanılan kamerada DRIMe5s görüntü işlemcisi yer alıyor. IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan kamerada 1160 mAh’lik li-ion pil, Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 de var.

MP4 (H.265) formatında video kaydına izin veren kamerayla canlı yayın da yapılabiliyor. Kullanıcılar Gear 360 (2017) sayesinde telefonlarını kullanarak canlı yayınlar gerçekleştirebiliyor. Kamera ile Facebook, Youtube ve Samsung VR gibi platformlar üzerinden canlı yayınların gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Kullanıcılar 360 derece videoları daha kolay paylaşım için standart formatlara da dönüştürebiliyor. Yeni Gear 360, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE ve PC/Mac gibi cihazlarla da uyumlu şekilde çalışıyor. Kameranın fiyatı ise henüz belli değil.