Samsung’un internet tarayıcısı Google Play Store’da!

Samsung’un internet tarayıcısı Google Play Store’da!
, 5 Haziran 2017

Samsung’un Galaxy akıllı telefonları için sunduğu Samsung Internet Browser, Google’ın akıllı telefonlarına geldi.

Bu hafta itibariyle, Samsung Internet Browser’ın en son stabil sürümü, yalnızca önceden yüklenmiş olarak gelen Galaxy telefonlarla değil, aynı zamanda Google Pixel ve Google Nexus telefonlarıyla da uyumlu olacak. Daha önce, Galaxy olmayan cihazlarda tarayıcının yalnızca beta sürümü kullanıma sunuldu.

Samsung Internet Browser, tıpkı Google Chrome gibi Google’ın açık kaynaklı tarayıcı projesi olan Chromium’u temel alır. Bununla birlikte, uygulamada gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo desteği ve web sayfası metin boyutlarını kolayca değiştirme, sayfa paylaşımları, hızlı Menü düğmesini de içeren Chrome’da bulamayacağınız bazı özellikleri sunacak.

Android 5.0 ve daha üst sürümlü Pixel veya Nexus telefonlarında uyumlu olarak çalışacak Samsung Internet Browser’ı buradan indirebilirsiniz.

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Tags: google play store, indir, internet tarayıcısı, Samsung Internet Browser, Samsung Internet Browser indir

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