Samsung’un SATA ürün ailesi genişliyor

Samsung, bugün şirketin SATA ürün serisine eklenen en yeni SSD modelleri olan 860 PRO ve 860 EVO’yu tanıttı.

Yeni ürünlerin odak noktasında, günlük kullanımdan ağır iş yüklerine ve grafik yoğunluklu işlemlere kadar çeşitli uygulamalardan hızlı ve güvenilir performans bekleyenler bulunuyor. Sektörün V-NAND teknolojisiyle çalışan son kullanıcıya yönelik ilk SSD ürünleri olan 850 PRO ve 850 EVO’nun tanıtılmasından sonra 860 PRO ve 860 EVO modelleri de hız, güvenilirlik, uyumluluk ve kapasite konularında büyük gelişmeler sunan SATA SSD ürünleri arasında öncü bir performans düzeyi yakalıyor.

Samsung Electronics Bellek Biriminden Sorumlu Marka Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Un-Soo Kim yaptığı açıklamada; “Yeni 860 PRO ve 860 EVO SSD modelleri hem bireysel kullanıcılar hem de işletmelerde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için en son 512 GB ve 256 GB’lık 64-katmanlı V-NAND, 4 GB LPDDR4 mobil DRAM ve yeni MJX kontrolcü teknolojilerini bir araya getiriyor. Samsung önümüzdeki yıllarda da son kullanıcıya yönelik SSD ürünlerinde anlamlı yenilikler yapmaya ve genel olarak bellek sektöründe büyüme ve gelişmeye öncülük etmeye devam edecek.” dedi.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K videoların dosya boyutlarının büyümesine neden olması sebebiyle daha hızlı dosya transferi ve sürdürülebilir yüksek performans uzun dönemde kullanıcılar için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Samsung’un 860 PRO ve 860 EVO diskleri bu ihtiyacı karşılamak için 560 MB/s okuma ve 530 MB/s yazma hızlarını desteklerken, sunulan beş-yıllık garanti veya 860 PRO için 4,800 Terabyte toplam yazma, 860 EVO içinse 2,400 Terabyte toplam yazma garantisiyle benzersiz bir performans güvenilirliği sunuyor. Yeni MJX kontrolcüsü aynı zamanda daha hızlı bir iletişimi de mümkün kılıyor. Kontrolcü, Linux işletim sistemi uyumluluğunu geliştirirken iş istasyonu depolama alanını yönetmek için de yeterince güçlü olmasıyla öne çıkıyor.

860 PRO modelinin 256GB, 512GB, 1TB, 2TB ve 4TB kapasite seçenekleri bulunuyor. 4TB depolama alanında 114 saat 30 dakikalık 4K Ultra HD video saklanabiliyor. PC’ler, dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve NAS sistemleri için ideal olan 860 PRO, 2,5 inç form faktörü sayesinde geniş bir uyumluluk sunuyor.

860 EVO modeli ise PC ve dizüstü bilgisayarlarda 2,5 inçte ve ultra-ince bilgisayar uygulamalarında mSATA ve M.2 form faktörüyle 250GB, 500GB, 1TB, 2TB ve 4TB kapasite seçenekleri sunuyor. 860 EVO geliştirilmiş Akıllı teknolojisi sayesinde 550 MB/s okuma ve 520 MB/s yazma hızıyla öncüllerine göre altı kata kadar daha uzun süreli performans sağlıyor.

860 PRO ve 860 EVO SSD modelleri; 649TL ve 449TL tavsiye edilen satış fiyatları ile bu aydan itibaren satışa sunulacak.