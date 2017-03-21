Samsung’un yapay zeka tabanlı ses asistanı: Bixby

Samsung gelecek hafta tanıtımı yapılacak olan Galaxy S8’de kullanılacak, yapay zeka dünyasındaki kendi çözümü Bixby’i tanıttı.

Samsung; Alexa, Siri ve Google Assistant’ın önde götürdüğü yapay zeka tabanlı asistan yarışında biraz gecikti fakat farklı bir stratejisi bulunuyor. Samsung, ansiklopedik bilgisiyle şaşırtmak yerine Bixby’i Galaxy deneyiminin merkezine yerleştirecek.

Bixby, akıllı asistan yerine akıllı bir arayüz olarak adlandırılıyor. Telefon üzerinden çalışacak ve Bixby uyumlu uygulamalar ile yapmak istediklerinizi daha pratik bir şekilde yapabileceksiniz. Ekranın üstünde bir buton bulundurmak yerine Samsung, daha kolay kullanmanız için Galaxy S8’in yan tarafına komutları vermek için özel bir düğme ekledi. Bixby yanlış bilgi bulunduran komutları anlayabilecek kadar akıllı olacak ve verilen komutları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacak.

Bixby, spesifik destek sağlamak için hangi uygulamayı kullandığınızın farkında olacak ve hem sesli hem de yazılı metin girişlerine yanıt verecek. Bununla birlikte Bixby, o anda kontrol ettiği uygulamanın geleneksel arayüzü kullanarak gerçekleştirebileceğiniz her görevi gerçekleştirebilecek.

Bir arama yapmak için birden fazla adım atmak, telefonunuzu açmak, telefonda bulunan uygulamaya bakmak için Bixby butonuna basarak bunları basit bir şekilde gerçekleşetirebileceksiniz. Samsung, Galaxy S8’i piyasaya sürürken yanında gelecek olan Bixby’yi tüm cihazlara getirerek bir ekosistem oluşturmayı da planlıyor.