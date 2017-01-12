Samsung’un yeni aksesuarları satışta

Samsung Electronics, beş yeni aksesuarını Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunduğunu açıkladı. Aksesuarlar arasında her biri tasarımıyla dikkat çeken kablosuz hoparlör, kulaklık ve taşınabilir şarj cihazları yer alıyor.

Koleksiyonun dikkat çeken ürünleri arasında şişeye benzeyen tasarımıyla ön plana çıkan kablosuz hoparlör yer alıyor. Hoparlör, sesi her yöne iletme özelliği sayesinde mekanın her yerinde aynı kalitede müzik keyfinin yaşanmasına imkan tanıyor. Kablosuz şarjı ve harekete duyarlılık özellikleri sayesinde ise cihazı kontrol etmek çok rahat ve keyifli bir hale geliyor. Örneğin, hoparlörün dahili 16M renkli LED ışığının parlaklığını ayarlamak için, cihazı su döker gibi aşağı tutmak yeterli. Basit bir sallama hareketi ise ışığın rengini değiştiriyor. Lux Manager App* sayesinde ürün tamamen kişiselleştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar hem içinde bulundukları duruma, hem de ruh hallerine uygun tonları seçebiliyorlar.

Su ısıtıcılarından ilham alınarak tasarlanan taşınabilir şarj cihazı ise mobil şarj işlemine iyi düşünülmüş bir çözüm getiriyor. 5,100 mAh ve 10,200 mAh güç üreten mavi ya da pembe renk seçenekleriyle sunulan taşınabilir şarj cihazı, kalan güç seviyesi hakkında bilgi veren bir LED uyarıcıya sahip. Mobil şarj cihazının destek kabloları, telefonu belirli bir açıda sabitleyerek keyifle video izleme imkânı sunuyor. Ayrıca, cihaza LED ışığı takılarak bir el feneri gibi kullanılabiliyor.

Samsung’un, Türkiye’de piyasaya süreceği bir diğer aksesuar da kablosuz hoparlör. Hareket halindeyken de müzik dinlenmesi için tasarlanan bu zarif hoparlör, suya dayanıklılığı sayesinde sadece iç mekanlarda değil, dış mekânlarda da gönül rahatlığıyla çalıştırılabiliyor.