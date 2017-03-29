Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 tanıtıldı! İşte bilmeniz gereken her şey!

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy S8’i New York, Londra ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle tanıttı. Galaxy S8, yenilikçi tasarımına ek olarak gelişmiş kamera, artırılmış performans ve daha fazlasını sunuyor.

Merakla beklenen ve tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye’de tanıtılan Samsung Galaxy S8, donanımı ve sunduğu yeni özelliklerle teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımı akıllı telefon anlayışına yeni bir boyut katıyor. Ayrıca Galaxy S8’in çerçevesiz tasarımı, tuş ya da keskin açı barındırmadığından akıcı bir yüzey sunuyor. Samsung’un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning Gorilla Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor.

Samsung’un merakla beklenen yeni cihazı Galaxy S8 önemli yenilikler ile geliyor:

Üstün Kamera: Galaxy S8, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuçları veren gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatıldı.

Güçlü Performans: Yükseltilmiş hız ve verimlilik sunan, sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olan Galaxy S8’in işlemcisi, kullanıcıların boyuttan bağımsız olarak hızlı bir şekilde dosya indirebilmesi için 450 Mbps gigabit hızında kadar LTE ve gigabit hızında hazır Wi-Fi bağlantı özelliğini destekliyor.

Dopdolu Eğlence: UHD Alliance tarafından MOBILE HDR PREMIUM olarak sertifikalandırılan, dünyanın ilk mobil cihazı Galaxy S8, yüksek görüntü kalitesiyle en sevilen şovları, orijinal renkleri ve kontrastları ile izleme imkanı sağlıyor. Ek olarak üstün grafik teknolojisi sayesinde, Vulkan API tarafından desteklenen seçkin içerikler ve en iyi oyunlara sahip Game Pack ile üst düzey oyun deneyimi sunuyor.

Mobil Güvenlikte Küresel Standart: Ödüllü bir güvenlik platformu olan Samsung Knox ile geliştirilen Galaxy S8, parmak izi okuyucu, iris tarayıcı ve yüz tanıma da dahil olmak üzere gelişmiş biyometrik teknolojiler sunuyor. Böylece kullanıcılar, kendilerine en uygun, güvenli biyometrik kimlik doğrulama yöntemini seçebiliyor.

Galaxy S8, ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık, 256 GB’a kadar MicroSD desteği, sürekli açık ekran, hızlı kablolu ve kablosuz şarj gibi özellikleri bulunduruyor.

Galaxy S8’in yeni arayüzü Bixby telefonla olan etkileşimi artırıyor

Kullanıcılarının telefonlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak için geliştirilen akıllı arayüz Bixby’e basit ses, dokunma ve metin komutlarıyla kolaylıkla erişilebiliyor. Bixby’in Sesli Komut işlevi, çeşitli Samsung uygulamalarının yanında Kamera, Rehber, Galeri, Mesajlar ve Ayarlar gibi birçok özellikle entegre edilebiliyor. Bu özelliğin yakın gelecekte daha fazla sayıda uygulama içerecek şekilde genişletilmesi planlanıyor. Bixby, kullanıcının ilgi alanları, durumu ve yeri ile ilgili bilgileri değerlendirerek kişiselleştirilmiş yardım sunuyor.

Bixby alışveriş yapma, bilgi arama gibi işlemleri sahip olduğu görsel tanıma teknolojisi sayesinde kolaylaştıryor. Bixby kendi ekosistemi büyüdükçe, yaşamı kolaylaştırmak için yeni deneyimler ve senaryolar sunmaya devam edecek.

Samsung, Galaxy S8’e eşsiz bir VR deneyimi ve üretkenlik katmak amacıyla Oculus tarafından desteklenen yeni kumandalı Gear VR ürününü de tanıttı. Tek elle kullanışlı bir şekilde kontrol edilebilen kumanda, interaktif VR içeriğine erişim sağlandığında kullanıcıya daha rahat bir VR etkileşimi sunuyor. Galaxy S8 ayrıca, 360 derecelik 4K video ve 15MP fotoğraf oluşturmak için yeni Gear 360’a da bağlanabiliyor.

Samsung DeX

Galaxy S8’in benzersiz çözümü Samsung DeX, akıllı telefonunuzu bir masaüstüne dönüştürüyor. Galaxy S8’in işlemci gücü sayesinde Samsung kullanıcıları, DeX ile telefonlarındaki verileri kolayca görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve akıllı telefonlarıyla sanki masaüstü veya tablet bilgisayarda çalışır gibi hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilirler.

Galaxy S8, her geçen gün sayısı artan IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının kolay yönetilebilmesini sağlayan Samsung Connect özelliği ile birlikte geliyor. Samsung Connect sayesinde kullanıcılar hızlı bir şekilde, üç adımda yapılandırma işlemi yaparak IoT özellikli cihazlarını kolayca etkinleştirebiliyor ve bağlantılı tüm cihazları tek bir entegre uygulama üzerinden yönetebiliyor.

Galaxy S8 ile birlikte, AKG by Harman tarafından gelişitirilen ve rakipsiz ses kalitesi, daha iyi gürültü engelleme özelliği için hibrid bir kanala sahip olan yeni yüksek performanslı kulaklıklar, kutu içinde bir aksesuar olarak veriliyor. Kulaklıklar aynı zamanda birbirine dolanmayan metal kumaş malzeme ile üretiliyor.

Galaxy S8’in 21 Nisan’dan itibaren Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı gibi zengin bir renk paletiyle Türkiye’de satışa sunulması hedefleniyor. Galaxy S8 4.399 TL ve Galaxy S8+ 4.999 TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa sunulacak. Cihaz ile ilgili detaylı bilgiye www.samsung.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Galaxy S8 Teknik Özellikleri



Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB / 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C

Galaxy S8 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.2 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C