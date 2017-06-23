Sanal depolama dijital dönüşümünün omurgasıdır

Dijital dönüşüm, günümüzün en önemli konularından biri. Peki dijital dönüşümde sanal depolamanın rolü ne?

VMware Türkiye Sistem Mühendisliği Müdürü Bünyamin Özyaşar, sanal depolamanın işletmelerin dijital dönüşümündeki önemi hakkında bir makale kaleme aldı.

BT departmanları, şirketlerinin dijital dönüşüm süreçleri içerisinde, odakların kendilerine çevrilmesi nedeniyle baskı altında bulunuyor. Ancak bu departmanların, kendilerine gelen istekler ile günlük değişimlerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar arasında denge kurması kritik önem taşıyor.

Bunun yerine kurumların iki noktaya odaklanması gerekiyor: Daralan veya durağan bütçeler nedeniyle daha verimli altyapılara geçmek ve BT altyapılarının her zaman güvenli ve “çalışır” durumda olduğunu garanti altına almak. Aynı zamanda, kendilerini pazarda öne geçirecek ve farklılaştıracak uygulamalar ve ticari veriler için modern servislerden yardım almalıdırlar.

Bu bağlamda baktığımızda, sanal depolamanın neden bu kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Gartner, kurumların veri merkezlerindeki depolama ürünlerinin 2019 yılına kadar global çapta yaklaşık %30’unun yazılım-tanımlı depolama (SDS) veya hiper-bütünleşik ile entegre x86 donanım sistem tabanlı mimarilerle yer değiştireceği tahmininde bulunuyor. Bugün bu oranın %5 olduğu dikkate alındığında değişimin büyüklüğü de daha iyi ortaya çıkıyor. Şu ana kadar 8 binden fazla müşterinin kullandığı VMware vSAN™ bu değişimde popüler bir tercih olacaktır.

Peki, tüm bunların anlamı ne? Bunun cevabı aslında basit. Yeni sanal depolama özellikleri, BT’nin üç önemli ihtiyacına yanıt vererek veri merkezi mimarilerinin modernizasyonunu hızlandırıyor: Daha güçlü güvenlik, daha düşük maliyet ve daha fazla performans.

Yerel güvenlik ve erişim ihtiyacına yanıt

Bu konu, sanal depolama ailemizi neden bu ay duyurusunu yaptığımız vSAN 6.6 ile güçlendirdiğimizi de açıklıyor. Yaptığımız son güncellemeler sayesinde kurumlar, verileri konusunda hiçbir endişe duymadan dönüşümlerini gerçekleştirebiliyor. vSAN, işletmelere verimli ve kesintisiz bir yol sunarak, ticari faaliyetleri açısından kritik verileri için yüksek seviyede erişim sağlayan daha güvenli altyapılar sunuyor.

Birçok kurum, güvenliği öncelikler listesinin en başına koyuyor. vSAN 6.6, hiper-bütünleşik altyapılar (HCI) için endüstrinin ilk yerel şifreleme çözümünü sunarak, sanal depolamaya geçişi daha da hızlandırıyor. Sanal katmanda depolanan verinin şifrelenmesiyle verilere istenmeyen erişimlere karşı koruma sağlanıyor ve yönetim basitleştiriliyor. Bu da müşterilerin, donanım satıcıların kendilerini sınırlı seçeneklerle kısıtlayan kendinden-şifreli sürücülerinden kurtulması anlamına geliyor. Çünkü sanal depolama şifrelemesi, donanımdan tamamen bağımsız. Bu nedenle sanal depolama, güvenliği çok basit bir şekilde üstelik uygun maliyette sunuyor.

Genişletilmiş kümeler ile kesintisiz iş sürekliliği

İşletmelerin sürekli faaliyet halinde olması ve bu sürekliliklerini koruması gerekiyor. Bu da sanal depolamayı bu kadar cazip hale getiren bir başka neden. Bu çözüm, erişilebilirliği yüksek yönetim imkanı sağlayarak, sunucunun ulaşılamaz duruma düştüğü nadir durumlarda dahi izleme ve yönetimi mümkün kılıyor.

İş sürekliliği o kadar önemli ki, müşterilerin bütçelerini sarsmadan kendilerine esneklik ve koruma sunan genişletilmiş kümeleme özelliklerine talebi sürekli artıyor. Bu sayede görece olarak birbirine yakın iki fiziksel lokasyona sahip hale gelen işletmeler, veri merkezlerini bu iki konumu kapsayacak şekilde genişletebiliyor. Eğer bu fiziksel lokasyonlardan birine ulaşılamaz ise sanal depolama katmanı sayesinde ikinci lokasyondaki verilere ulaşılabilir. Yazılım-tanımlı depolama ayrıca ilk lokasyondaki verilerin yedeklenmesi konusunda endişeleri de ortadan kaldırıyor. Çünkü genişletilmiş küme sayesinde lokasyondaki veri merkezi çalışıyorken aynı zamanda verilerin yedeği de alınır.

vSAN 6.6 içerisindeki yeni gelişmiş ve genişletilmiş kümeler; lokasyonlar ulaşılamaz durumda olduğunda veya bileşenler arızalandığında yerel koruma da sunuyor. Kapsamlı ve genişletilmiş küme çözümü sayesinde müşteriler, acil kurtarma ve iş sürekliliği sorunlarını çözmek için HCI’nın maliyet ve basitlik avantajlarından faydalanabiliyor.

Güvenliği çok ciddiye almak gerekiyor. Böylece eğer bir şey yanlış giderse uygulamalar bu durumdan etkilenmez. Dijital dönüşümle müşterilere en iyi deneyimi sunmak, her zaman “çalışır” durumda olmak demektir.

Optimize edilmiş flaş performans ile güçlü veri merkezi performansı

Kurumlar için bir diğer zorluk ise kaynaklar ve çalışanlar açısından daha fazla verimli olmak. Bu konuda da sanal depolama birkaç şekilde yardımcı olabilir. Bu çözüm uçtan uca altyapının tamamında izleme, yönetim ve sorun giderme için özel işlevler sunarak BT’nin verimliliğini arttırıyor.

Bulut tabanlı akıllı analizler, sanal depolama altyapılarının optimum seviyede çalışmaya devam etmesine yardımcı olan özel ve gerçek zamanlı tavsiyelerde bulunur. Bu sayede yönetim ve izleme için ayrılan zamandan tasarruf edildiğinden operasyon maliyetleri ciddi derecede düşer. Örneğin bir konfigürasyon hatası bulunduğunda müşteri, bu sorunu çözecek gerçek zamanlı tavsiyelerle bilgilendirilir.

Ayrıca, son flaş teknolojileri için optimize edilmiş algoritmalar ve sıfırıncı gün desteği, sanallaştırılmış all-flash depolamanın performansını oldukça attırır.

Gelecek yazılım-tanımlı olacak

Kurumlar, sadece günümüzdeki sorunların üstesinden gelmek zorunda değil aynı zamanda dijital bir gelecek de kurmak zorunda. Burada yine yazılım-tanımlı depolama devreye giriyor. Bu depolama, yeni nesil donanım platformları ve uygulamaları için optimize edilmiş performansı ile BT’nin gelecekteki taleplerini de karşılayabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Bu sayede müşteriler büyük veri ve Splunk gibi yeni nesil uygulamaları kurabilir veya 3D XPoint teknolojisi üzerine inşa edilmiş Intel’in yeni Optane NVMe SSD’leri gibi son flaş teknolojilerine destekten faydalanabilir.

Sanal depolama, müşterileri veri merkezi iş yükleri, bulut içi uygulamalar ve konteynerlar dahil tüm iş yüklerine hazırlayabilir. vSAN’ın sunduğu faydalardan biri de kurum içinden herkese açık bulut sistemlerine kadar yaygın kurumsal depolama platformlarda hibrit bulut ortamları için sunduğu destek. Böylece müşteriler hem kurum içi hem de bulut depolamada kesintisiz bir deneyim yaşayabilir.

Kaygılarınızın önüne geçin

Güvenlik yönetimini, kaynakların genişliğini ve zamanında yanıt vermeyi düşünmezseniz dijital dönüşümü gerçekleştirmeniz çok zor bir süreç olur. Sanal depolama çözümleri; yerel HCI güvenliğine, düşük sahip olma maliyetlerine ve yeni nesil iş yükleri için optimize edilmiş flaş performansına sahip modern BT altyapıları sunarak bu sorunların üstesinden gelebileceğini çok hızlı bir şekilde kanıtlamıştır.

Tüm bu avantajlar BT departmanlarının gelecekte başarıya ulaşmasını sağlayacak temellerdir. Kısacası, sanal depolama işletmenizin dijital dönüşümünün omurgasıdır.