Sanal gerçekliği hangi sektörler kullanıyor?

Sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR), eğlencenin dışında çok büyük bir potansiyele sahip. VR artık alışveriş yapma, iletişim kurma, deneyimleme ve hatta iş yapma biçimimizi değiştirmeye hazırlanıyor.

Peki, sanal gerçeklik nedir? Amacında sanal sistemlerle bir insanın algılamasını değiştirmek olduğunu söyleyebiliriz.Temel olarak ta duyusal bilgiler beyinde o kadar gerçekçi görünür ki, sanalı gerçek olarak görmeye başlar. Teknolojinin tüketici tarafından benimsenmesi ise hala ilk aşamalarda ancak oyun endüstrisinde giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Şimdilerde ise inovasyonlar hızlandığı için, daha fazla işletme VR’i kullanmanın yollarını aramaya başladılar bile.

Otomotiv

Otomotiv endüstrisindeki sanal gerçeklik; tasarım, güvenlik ve satın alma süreçlerini değiştirdi. VR’ın gerçekçi unsurları, tasarımcıların ve mühendislerin bir otomobili birden fazla model oluşturmak zorunda kalmadan nasıl görüleceğini ve çalışacağını incelemeye imkan sunuyor. Dış ortamın sanal olarak tamamen kopyalanması da gerçek testleri yapmak için gereken zamanı ve enerjiyi harcamadan araçlarda güvenlik denemelerinin yapılmasına da olanak tanıyor. Ford, Volvo ve Hyundai gibi büyük markalar yalnızca yapım süreci içinde değil satışlarda da VR kullanıyor. Tüm araç hatları, farklı özellikleri denemekten, sürüşü test etmeye kadar her şeyi yapabilen müşteriler tarafından kullanabilmek mümkün. Bayilik showroom’larına olan ihtiyaç ise, sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımı ile modası geçmiş olacak.

Sağlık Hizmeti

Gerçekçi sanal ortamları veya insan anatomisinin sanal modellerini kullanarak, sağlık mesleği mensupları, gerçek bir vücut üzerinde kullanmadan önce olası konular için fikir sahibi olabilirler. Bu yalnızca öğrenciler için değil aynı zaman da yeni ve yüksek riskli prosedürler uygulayan tecrübeli profesyoneller için de yararlıdır. Ameliyatlar, VR uygulamaları ile 360 derecede ve dünyanın her yerinden gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. VR ile sadece ameliyatlar izlenmekle kalmıyor, robotik cerrahi de teknolojiyle yapılabiliyor.

Merkezi olmayan hasta bakım fırsatı da inanılmaz derecede yararlı. Sanal gerçeklik uygulamaları, hastaları öğrenmek ve bir sağlık profesyonelinin yaptığı gibi onları muayene etmek için tasarlanmakta. Bu bakımdan kazanılan zaman ve gelir önemli olabilir.

Turizm

Sanal gerçeklik, dünyanın her yerinde rehberli turlara imkan sunuyor. Turizm endüstrisini ilerletmek adına insanlara gideceği yerler için ‘satın almadan önce deneyin’ fırsatı sunabilir. Bu yolcuların her destinasyonun neler sunduğunu gözlemleyebilmesiyle bu özellikle küçük ve az bilinen yerler için çok yardımcı olacaktır.

Seyahat firmaları da gidilecek yerleri ve konaklama yerlerini sergileyebilecek. Etkileşimli teknoloji, bir otel veya tatil beldesinin potansiyel müşterilerine rezervasyon öncesi gerekçesiyle keşfedip deneyimleyebilmelerini sağlayabilecek. Bazı firmalar sanal deneyim sırasında potansiyel müşterilerine gerçek uyarıcıları (rüzgarı, havasını vb) kullanarak konaklama ortamını yeniden yaratacak kadar ileriye taşıdılar bile. Thomas Cook ve Samsung Gear VR arasındaki işbirliği, Thomas Cook lokasyonlarının dünyadaki gerçekçi sunumunu gösteren böyle bir örnek. Bu girişim ilk üç ayda yaklaşık 12 bin euro ve yüzde 40’lık bir yatırım getirisi sağladı.

Mimari

Aynı araç mühendisleri gibi, sanal gerçeklik de mimarların binaları tasarlama biçimini değiştirme potansiyeline sahip. Mimarlar, aydınlatma, malzeme, mizanpaj gibi binanın tüm yönleriyle denemeler yapabilir. Müşterilerine yeni evlerini ya da binalarının nasıl görüneceğini ve neler hissedeceğini her ayrıntısını anlaması için sanal turlar yaptırabilir. Müteahhit ve inşaatçılar, tasarım sürecinde nelerle karşılaşacağını daha iyi anlayabilecekler. Yapıyı inşa öncesi ve esnasında düzenleyerek, çok miktarda para tasarrufu yapabilir ve iletişim sorunlarını hafifletebilir.

Perakende

VR, perakende satış mağazalarında, farklı mobilya modellerinden, çoklu ürünler modeline kadar her şeyi sergilemesine imkan sunar. Ayrıca müşterilere, satın almadan önce test etmelerini sağlar, bu da perakendecilere tüketici davranışlarına ilişkin fikirler verir. Sosyal alışveriş, önümüzdeki birkaç yıl içinde ortaya çıkacak bir sanal gerçeklik yöntemi olarak görülüyor. Alışveriş deneyimi, tüketiciye göre düzenlenecek ve vücut taraması yapıldıktan sonra kıyafetlerin denenmesine izin verilecek. Ekstra bilgi ve tüketicilere sunulan etkileşim daha yüksek memnuniyet ve daha yüksek satın almalara sebep olacaktır.

Havacılık

VR teknolojisi, yapım ve sürdürme sürecinin her aşamasında işbirlikçi bir yapı sağlamasıyla, havacılık sektörü daha fazla ilgi çekici hale geliyor. Etkileşimli yetenekler, çeşitli departmanlarda çalışanların iletişimini geliştirmeyi destekliyor. Tasarımcılar, mühendisler ve üreticiler, davranış testi ve görselleştirme yardımıyla çok daha hızlı bir şekilde ürünler üretebilecek. Yapım ve tasarımın her aşamsında bir anlayış geliştimeye yardımcı olan VR’ın görselleştirme özelliklerinden dolayı departmanlar arasında güçlü bir ilişkiyi mümkün kılar. Pilotlar, yer kontrolörleri, servis çalışanları ve mühendisler, bu iletişim sayesinde ile ürünleri daha verimli bir şekilde sürdürebilecek.

Eğitim

Eğitim, sanal gerçeklik için olgunlaşmış bir alan olup, daha kapsamlı öğrenim ortamlarının sanal olarak sunulmasına imkan sunuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Google’un hem öğrenciler hem öğretmenler için “sürükleyici sanal yolculuklar” adıyla başlattığı ‘Google Expeditions’ uygulaması. Bu uygulama da Temmuz 22017’de faaliyet geçti.

Finans

Sanal gerçeklik, finans dünyasında da kendini göstermeye başladı. Örneğin, ABD bankası Wells Fargo, 2014’te Facebook’un Oculus Rift başlığıyla VR’ı denemeye başlayan ilk bankalardan biri oldu. Amacı da müşterilerinin ‘sanal olarak’ şubelerine girmelerine imkan sunmaktı. Yıllardır yeni dijital bankacılık deneyimleri sağlamak için çeşitli uygulamalar da faaliyete geçirildi. Haziran 2017’de BNP Paribas, bireysel bankacılık hesap etkinlikliklerine ve işlemlerine bir VR ortamında erişebilmelerini sağlamak için bir uygulama başlattı.

İmalat

Araba üreticisi Ford, 2015’ten bu yana Amerika’da kendi imersiyon ve inovasyon laboratuvarlarında özerk araç da dahil olmak üzere yeni araçlar tasarlamak için VR’ı kullanıyor. Ayrıca Ford, Eylül 2017’de Microsoft’un Hololens başlığıyla hızlı prototiplendirme yapmak karma gerçekliği test etmeye başlamaya yönelik bir deneme daha sundu. BAE Systems ve General Motors gibi diğer üreticiler de VR testine geçenler arasında.

Pazarlama

Pazarlama, kampanyalar ve reklamlar yoluyla VR’ı keşfeden ilk sektörlerden biri olabilir. Örneğin, 2014 yılında Volvo, Google Cardboard VR başlığını kullanarak bir uygulama formunda sunduğu XC90 SUV’nun “VolvoReality” test sürüşünü göstermişti. Firma son projesinde de ürünlerini pazarlamak için belirli mağazalarda Samsung VR başlıklarını kullanıyor.

Film ve eğlence

Hollywood yönetmenleri Ridley Scott ve Steven Spielberg, film izleme biçimimizde devrim yapması beklenen VR teknolojisini kullanan projeler üzerinde çalışıyorlar. Samsung Gear VR gibi VR başlığı olanların bazı filmleri VR’de izleyebilme şansına sahip olacaklar.