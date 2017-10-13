SAP Forum 22. kez profesyonelleri buluşturdu

Kurumsal uygulama ve yazılım şirketi SAP, bu yıl 22.si düzenlenen teknoloji ve iş dünyasını SAP Forum’da bir araya getirdi.

12 Ekim Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi’nde “Digital Business” (Dijital İşletme) teması ile gerçekleştirilen ve 1600’ün üzerinde şirketten 5000’in üzerinde profesyoneli bir araya getiren etkinlikte, 15 salonda 125’in üzerinde sunum ve dört yeni ürün lansmanı gerçekleştirildi.

SAP’nin dijital inovasyon sistemi SAP Leonardo ile değişen iş modelleri, Endüstri 4.0’da dijital dönüşüm hikayeleri, bulut, büyük veri, yapay zeka, öğrenen algoritmalar, nesnelerin interneti gibi çığır açan teknolojiler ve dijital çağın gündeminde yer alan tüm konular masaya yatırıldı. Tüm sektörlerden önemli dijital dönüşüm hikayeleri de sektörün büyük şirketlerinin liderleri tarafından SAP Forum davetlileri ile paylaşıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan SAP Türkiye Genel Müdür Uğur Candan, SAP’nin dünyadaki dönüşümü öngörerek son beş yılda bulut bilişim ve yeni nesil teknolojilere 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını söyledi. Candan, ‘‘Bugün SAP dünyada neredeyse Türkiye nüfusunun iki katı olan 135 milyon bulut kullanıcısına ulaştı. Bu rakamla dünyada en çok B2B müşterisine sahip şirket konumunda. Dijital ekonomide şirketlere tasarruf sağlayacak en önemli anahtar sadelik. Yaptığınız işi sadece sadeleştirerek bile %10 oranında avantaj sağlayabilirsiniz. Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nı dikkate aldığımızda sadeleşmenin her yıl 85 milyar dolarlık bir getirisinin olacağını söyleyebiliriz.’’ dedi.

Yeni çağın yarışında herkes eşit

Uğur Candan konuşmasına şunları da ekledi: ‘‘İster Endüstri 4.0 ister Toplum 5.0 diyelim içinde bulunduğumuz devrimi geçmişte yaşanan devrimlerden ayıran özellik yarışın herkes için aynı noktadan başlıyor olması. İlerleyen teknoloji ile tüm araçlar elimizin altında. Bu devrimin hedefi insan hayatına dokunmak ve iyileştirmek. Bu sebeple modern dünyada insanları, süreçleri ve nesneleri akıl katarak entegre bir şekilde biraraya getirmeliyiz. Başarılı bir dönüşüm projesi için müşterinin, çalışanın ve iş ağlarının gücünden yararlanmalıyız. ’’

Gençler SAP Uzmanı olarak yetiştirilecek

Açılış oturumunda teknoloji ile genç yaşlarda tanışmanın önemini aktaran SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bu alandaki çalışmalarını ve yeni girişimlerini de tanıttı. Kod Haftası ile 38 ülkede 500 bin dezavantajlı göçmen gence kodlama eğitimi verdiklerini, Türkiye’de Türk Kızılay’ı ile bu doğrultuda iş birliği yaptıklarını belirtti.

Yeni başlattıkları Genç Profesyoneller Programıyla bir yılda 2 milyon dolarlık yatırımla yeni mezun ve işsiz gençlere eğitim vereceklerini ilk kez SAP Forum’da açıklayan Candan, bu eğitimlerin ardından işe yerleştirme konusunda da sorumluluğu aldıklarını belirtti.

SAP Forum’da iş ortaklarına çağrıda bulunan Uğur Candan, program için verilecek her 1 TL’lik desteğe karşı SAP’nin de 1 TL daha koyacağını ve iş ortaklarının yatırımlarını destekleyerek 2 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını belirtti. 2018 yılında Türkiye’de başlayacak bu programdan dünyanın 15 ülkesinde toplam 1258 genç mezun oldu, bunları %98’i SAP, iş ortağı ve müşterisi tarafından işe alındı.

Tarıma teknoloji dokunuşu

CarrefourSA Genel Müdürü Z.Hakan Ergin SAP ile uçtan uca dijitalleşme süreçlerini anlattı. ‘‘Perakende her sektör ile bağlantılı olduğu için dijitalleşme bu alanda olmazsa olmazlardan. Operasyonumuzun üç kilit noktası var, bunlar; tedarik zinciri, müşteri deneyimi ve üretici. Tedarik zincirimizi dijitalleştirdik, yapay zeka çalışmalarımız ile bu zinciri çok daha kolay ve takip edilir bir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizi Omni-channel ile takip edip, her yerde onların yanındayız. Tedarikçilerimizi sisteme entegre ederek üretim planlamalarına kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de tarımda üretilen ürünlerin yaklaşık %40’ı tarladan tüketicinin sofrasına ulaşamadan çöpe gidiyor. SAP ile bu soruna bir çözüm bulmak için yola çıktık ve öncelikle küçük üreticileri odağımıza alarak Bursa Yenişehir’de bir pilot proje başlattık. Sertifikalı yerli tohum dağıttımız küçük üreticilere satın alma garantisi de veriyoruz.’’

İş dünyasının Superhuman çalışanlara ihtiyacı var

Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Önder Korkmaz 100 bin çalışanı istihdam eden Koç Holding’in, İnsan Kaynakları alanındaki dijital dönüşümünü anlattı. ‘‘ 90 yıllık şirketimizde çalışanlarımızın yaş ortalaması 34. Daha mobil, daha connected ve sosyal bir iş gücümüz var. Çalışanlarımızın %70’i Y kuşağı. Çalışan ve şirketler arasındaki ilişkinin dinamikleri değişiyor. Eskiden güç şirketlerdeyken artık güç çalışanlarda. Yetenekleri bulmak ve onları kurumlarda tutmak giderek zorlaşıyor. Dijitalleşme bu bağlamda kaçınılmaz. Biz de SAP’nin SuccessFactors ürünü ile tüm sistemimizi değiştirdik. Saha çalışanlarımızı da mobilize ettik, değişimi tek noktadan bütün operasyonumuza yaydık. SAP’yi tam bir partner olarak görüyoruz, daha çalışan merkezli bir yapı kurma yolculuğunda onlarla birlikte ilerliyoruz.’’dedi.

Geleneksel SAP Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın en büyük bilişim etkinliği olan SAP Forum’da geleneksel ‘‘Yılın SAP Dijital Dönüşüm’’ ödülleri sahiplerini buldu. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ve İttifak Holding CFO’su ve İcra Kurulu Üyesi Durmuş Ali Topak ödüllerini SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın elinden aldı.