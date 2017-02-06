SAP, kanserle mücadele için çözümler geliştiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2032’ye kadar kanser hastalarının sayısının 22 milyona ulaşmasını bekliyor. Bu da, 20 yılda 8 milyon yeni hasta anlamına geliyor. Kanser hastaları için en büyük tehdit olan zaman kaybı ise teknoloji ve büyük verinin analizi sayesinde artık önlenebiliyor.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında hizmet veren SAP, iş dünyasına sunduğu çözümlerin yanında sağlık alanında da çözümler geliştiriyor. SAP, bu alandaki uzmanlığı ile küresel anlamda kanserle savaş konusunda aktif sorumluluk üstleniyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) başta olmak üzere birçok iş ortağıyla sağlık sorunlarının analizi ve çözümü için çalışıyor.

SAP, ASCO’nun CancerLinQ platformu için sağlık sektöründe dünyanın en büyük teknoloji projelerinden birini yürütüyor; büyük veri ve analitik çözümleri ile kanser tedavisinde devrim niteliğinde çalışmalara imza atıyor.

SAP, sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji uzmanlığı ile tüm dünyada insan yaşamının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Sağlık alanındaki çalışmalarıyla kanserle mücadele gibi hayati konularda çığır açan çözümler geliştiren SAP, özellikle hastalıkların tanısı, tedavisi ve nihayetinde önlenmesinde yardımcı olmak üzere tıbbın sadeleştirilmesi için gelişmiş veri analizi teknolojileri sunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2032’ye kadar kanser hastalarının sayısının 22 milyona ulaşmasını bekliyor. Bu da 20 yılda 8 milyon yeni hasta anlamına geliyor. Kanser hastaları için en büyük tehdit olan zaman kaybı ise teknoloji ve büyük verinin analizi sayesinde önlenebiliyor. Tanı ve tedavi sürecinde zamanın kritik önem taşıdığı kanser hastalığında SAP çözümleriyle büyük verinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlayarak tüm süreçleri kolaylaştırıyor. SAP’nin sunduğu çözümler, hızlı analiz ve hiper bağlantılarıyla dünyada anlık bilgi paylaşımını mümkün kılıyor.

Böylece teşhis ve tedavide kazanılan zaman, pek çok insan için kansere karşı mücadelede büyük önem teşkil ediyor. SAP böylelikle, bu ekosistemdeki her parçayı kapsıyor. Hastane yöneticileri ve çalışanlarına tüm iş süreçlerini yönetip kontrol edebilecekleri, tüm bilgileri tek bir platformda toplayabilecekleri, yerleşik ve bulut tabanlı çözümler sunuyor. Mobil uygulamalarla kullanıcıların her an her yerde bilgiye ulaşmasını sağlayan SAP, bu çözümler sayesinde teknolojik dönüşümle teşhis ve tedavi süreçlerini geliştiren sağlık ve araştırma kuruluşları hızlı veri analizi sayesinde kişiye özel bir yaklaşımla kanser hastalarının zamanla yarışına destek olabiliyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) başta olmak üzere birçok iş ortağıyla sağlık sorunlarının analizi ve çözüm üretimi çalışmalarında yer alan SAP, ASCO’nun CancerLinQ platformu için dünyanın sağlık sektöründeki en büyük teknolojik dönüşüm projelerinden birini yürütüyor. CancerLinQ platformu tüm elektronik kaynaklardan elde edilen kanser tedavi verisini gerçek zamanlı olarak birleştirme ve analiz etme fırsatı sunuyor. Bu platform, büyük verinin analizi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki milyonlarca hastanın bilgileri ve tedavi süreçleriyle ilgili gelişmelerin tek bir platformda toplanmasıyla kansere karşı savaşta yeni bir cephe açılmasını sağladı.

Tıp sektöründe günden güne önemi artan bulut tabanlı teknoloji platformları onkologlara dijital görüntüleme, gelişmiş moleküler teşhis ve elektronik tıbbi kayıtlar da dâhil olmak üzere benzeri görülmemiş miktarda veri sağlayarak gelişmiş teknolojilerden faydalanma olanağı veriyor. SAP, ASCO işbirliği sayesinde ASCO’nun tüm onkoloji verileri ve uzmanlığı SAP HANA Platformu’nda toplanıyor ve ortak kullanım için CancerLinQ ile onkologlara sunuluyor. SAP’nin büyük veri teknolojileri ve gelişmiş analitik çözümleri sayesinde oluşturulan hasta veritabanından klinik bilgi sistemleri, tümör kayıtları, ve doktor notları gibi bir çok kaynaktan gelen binlerce hasta bilgisine kolaylıkla ulaşılabiliyor; doktorların anlık bilgi paylaşımına imkan sağlayan sistem doktorlara hastaların geçmiş medikal hikayelerini de bir araya getirip analiz şansı sunuyor ve teşhis sürelerini kısaltarak en iyi tedaviyi belirlemelerine yardımcı oluyor.

Bu noktada ise SAP HANA, CancerLinQ platformuna eşsiz bir avantaj sağlamış oluyor. Bugüne kadar, 76’dan fazla onkoloji kliniği CancerLinQ’e katılmış olup, 1800’den fazla onkoloji uzmanı ve 1.7 milyondan fazla bireysel hasta, bu tedavi ağı içerisinde yer alıyor.