Schneider Electric, robotik teknolojilerini ve endüstri 4.0 çözümlerini paylaştı

Schneider Electric, robotik teknolojilerini ve endüstri 4.0 çözümlerini paylaştı
, 3 Mart 2017

Schneider Electric, PacDrive P4 Delta robotu ile katıldığı Win Eurasia Metal İşleme Fuarı’nda robotik teknolojileri ve Endüstri 4.0 uygulamalarını sektör temsilcilerine sundu.


Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, 9-12 Şubat tarihlerinde Win Eurasia Metal İşleme Fuarı’nın ENOSAD Robotik Forumu çatısı altında gerçekleşen Robotik Teknolojileri bölümüne uygulamacı bayisi Botek Otomasyon ile birlikte katıldı.

Fuar süresince sektör mensuplarına robotik uygulamaları hakkında ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Schneider Electric, sergilediği PacDrive P4 Delta robotu ile de yoğun ilgi topladı. Bir teknoloji demosu olarak dizayn edilen Tic Tac Toe (XO) oyununu oynayan delta robot PacDrive P4’ün ne kadar hızlı taşıma yapabildiği fuar ziyaretçilerine sergilendi. Robot oyunu kendi kendine veya ziyaretçiler ile oynarken hızı ve pozisyon hassasiyetiyle fuarda ön plana çıktı.

Schneider Electric, Win Eurasia Metal İşleme Fuarı kapsamında aynı zamanda Endüstri 4.0 ve Robotik Uygulamaları Semineri düzenledi. 11 Şubat’ta Schneider Electric Satış Müdürü Kerem Barlak’ın sunduğu seminer, sektörün yeni çözümlerle tanışmasını sağladı.

15 firmanın Robotik çözümlerini sergilediği özel forum alanında 4 gün boyunca İmalat Sanayisinde Robot Teknolojileri, İleri Robotik Uygulamalar, Akıllı Fabrikalar ve Endüstri 4.0 konularında 20’den fazla sunum gerçekleştirildi.

Kategoriler Haber
Tags: Endüstri 4.0, robotik teknolojileri, Schneider Electric

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