Schneider Electric satış noktalarını yeniliyor

Schneider Electric satış noktalarını yeniliyor
, 13 Temmuz 2017

Schneider Electric, online satış kanalı FazTicaret’ten alışveriş yapan ve ödüllendirme programı FazPuan üyesi olan elektrikçi ve perakende satış noktalarını yenileyerek kurumsal bir görünüme kavuşturuyor.


Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, elektrik mağazaları ve perakende satış noktalarına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Schneider Electric’in online satış kanalı olan FazTicaret ve alışveriş yaptıkça puan kazandıran ödüllendirme programı FazPuan üyesi olan elektrikçiler ve perakende satış noktalarını yenileniyor. Böylece kurumsal ve yeni bir yapıya kavuşan elektrikçiler, yarattıkları değeri ve müşteri memnuniyetini artırıyor.

Projeye dahil olan mağaza ve perakende satış noktaları Schneider Electric’in web sitesinde listeleniyor. Aynı zamanda Schneider Electric’e ait ürünlere ulaşmak isteyen tüketiciler bu mağazalara yönlendiriliyor. 2017 yılında oldukça ilgi gören projenin gelecek yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: Schneider Electric

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Alcatel Shine Lite satışa çıktı

Alcatel Shine Lite satışa çıktı

22 bin USB bellek kuru temizlemede unutuldu!

22 bin USB bellek kuru temizlemede unutuldu!

GİST 2017 XBOX ve Windows’un katılımı ile hareketlenecek

GİST 2017 XBOX ve Windows’un katılımı ile hareketlenecek

Philips’in 43 inç’lik yeni 4K UHD ekranı

Philips’in 43 inç’lik yeni 4K UHD ekranı

Yapay zeka ile enerji tasarrufu!

Yapay zeka ile enerji tasarrufu!

60 bin kurumun e-Fatura’ya geçirilmesi planlanıyor

60 bin kurumun e-Fatura’ya geçirilmesi planlanıyor

Bilişimde en gözde meslek: Yazılım Geliştirme Uzmanlığı

Bilişimde en gözde meslek: Yazılım Geliştirme Uzmanlığı

Comdata’dan, bilgi ve iletişim hizmetlerine 20 milyon TL’lik yatırım!

Comdata’dan, bilgi ve iletişim hizmetlerine 20 milyon TL’lik yatırım!

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *