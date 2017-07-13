Schneider Electric satış noktalarını yeniliyor

Schneider Electric, online satış kanalı FazTicaret’ten alışveriş yapan ve ödüllendirme programı FazPuan üyesi olan elektrikçi ve perakende satış noktalarını yenileyerek kurumsal bir görünüme kavuşturuyor.



Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, elektrik mağazaları ve perakende satış noktalarına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Schneider Electric’in online satış kanalı olan FazTicaret ve alışveriş yaptıkça puan kazandıran ödüllendirme programı FazPuan üyesi olan elektrikçiler ve perakende satış noktalarını yenileniyor. Böylece kurumsal ve yeni bir yapıya kavuşan elektrikçiler, yarattıkları değeri ve müşteri memnuniyetini artırıyor.

Projeye dahil olan mağaza ve perakende satış noktaları Schneider Electric’in web sitesinde listeleniyor. Aynı zamanda Schneider Electric’e ait ürünlere ulaşmak isteyen tüketiciler bu mağazalara yönlendiriliyor. 2017 yılında oldukça ilgi gören projenin gelecek yıllarda da devam etmesi planlanıyor.