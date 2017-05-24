Schneider Electric teknisyen eğitimleri düzenliyor!

Schneider Electric, Türkiye’de elektrik sektörünün gelişimi için Teknisyen Eğitimleri düzenliyor. Eğitimler yıl boyunca farklı illerde devam edecek.



Nisan ayında Adana ve Konya’da gerçekleştirdiği seminerlerle 170 teknisyene ulaşan Schneider Electric, yıl boyunca farklı şehirlerde organize edeceği eğitimlerle desteklerini sürdürecek.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, elektrik sektöründe perakende alanına yönelik olarak Elektrik Teknisyenleri Odası iş birliği ile teknisyen eğitimleri düzenliyor.

Sektördeki son gelişmeler, yenilikçi uygulamalar ve yeni nesil teknolojiye dair bilgilerle zenginleştirdiği eğitimleri, teknisyenlerin gelişimini ve bu sayede sektörün ilerlemesini sağlıyor.

Schneider Electric’in uzman profesyonelleri tarafından verilen eğitimler Nisan ayında Adana ve Konya illerinde gerçekleştirildi. Schneider Electric 13 Nisan’da Adana’da 100 teknisyene ve 28 Nisan’da Konya’da 70 teknisyene ulaştı. Elektrikçiler ve elektrik teknisyenlerinden büyük ilgi gören eğitimlerde elektrik tesisat kontrol sistemlerine odaklanıldı.

Schneider Electric, eğitimlerine yıl boyunca farklı illerde devam edecek.