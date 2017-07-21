Scorp, dünya markası olmaya hazırlanıyor

Tamamen Türkiye’de geliştirilen bir sosyal medya uygulaması olan Scorp, şimdi de dünyada bilinen bir marka olmaya hazırlanıyor. Scorp’un bu başarı yolcuğulunda en büyük destekçisi ise başından beri Amazon Web Services oldu.

“Dünyanın en samimi sosyal medyası” sloganıyla hayata geçen Scorp, çok kısa sürede Türkiye’de sosyal medya dünyasının en popüler uygulamalarından biri haline geldi. Scorp, şimdi de dünyada bilinen bir marka olmaya hazırlanıyor. Scorp’un bu başarı yolcuğulunda en büyük destekçisi ise başından beri Amazon Web Services oldu

Scorp, tamamen Türkiye’de geliştirilen bir sosyal medya uygulaması. Kullanıcıların 15 saniyelik videolarla konu başlıkları yarattıkları ve bu başlıklara dair video içerikleri ürettiği bir uygulama olan Scorp, özellikle genç insanların kendilerini özgürce ve samimice ifade edebildiği bir mecra olarak öne çıkıyor. “Dünyanın en samimi sosyal medyası” sloganıyla hayata geçen Scorp, çok kısa sürede sosyal medya dünyasının en popüler uygulamalarından biri haline geldi ve şimdi de dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Scorp’un bu başarı yolcuğulunda en büyük destekçisi ise Amazon Web Services (AWS) oldu.

4 genç ortağın fikrinden milyonlarca kullanıcıya

Scorp’un fikri 2014 yılının Temmuz ayında ortaya çıktı. Bu yenilikçi fikir, üçü Koç Üniversitesi biri İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 4 genç ortak tarafından hayata geçirildi. Bu 4 ortak, video üzerinden topic based yani konu başlığı bazlı bir uygulamanın eksikliğini görüp, bu açığa yönelik bir uygulamayı yaratmayı hedefleyip yola çıktılar. 2015’in Şubat ayında canlı kullanıma geçen Scorp, tamamen Türkiye’de yaratılmış ve geliştirilmiş bir uygulama. Şu anda 8 milyon kişinin üye olduğu Scorp’un, İstanbul ve ABD’deki iki ofisinde toplam 25 kişilik bir ekiple çalışıyor. Kullanıcıların güncel sorunlar veya popüler konular üzerine 15 saniyelik mikro-videolar ile etkileşime geçmelerine olanak sağlayan Scorp’a bugüne kadar yüklenen video sayısı ise 21 milyonu geçmiş durumda. Bu sayı her geçen gün artıyor.

Amazon Web Services’ten bir start-up başarı öyküsü daha

Start-up’larla yoğun şekilde çalışan ve hem dünyada hem de Türkiye’de birçok start-up ile başarı hikayelerinin altına imzasını atan Amazon Web Services, Scorp’un da ortaya çıkış ve büyüme hikayesinde de bu start-up’un yanında oldu.

Scorp’un kurucularından biri olan Övünç Dalkıran, stratejilerinden şu şekilde bahsetti:

“İş stratejimiz, insanların, diğer insanların videolarını görüntüleyebileceği ve paylaşabileceği, yine insanların görüşlerini alabileceği, ve de bunu son teknolojiler eşliğinde hızlı, güvenli bir şekilde yapabilecekleri bir sosyal platform oluşturmaktı. AWS’nin bu noktada bize getirdiği yararların başında; Ilgili son teknolojilere erişimi kolaylaştırmak ve mümkün olan en fazla verimlilik, hız ve güvenlik için altyapıyı sunması geldi.”

Dalkıran, AWS’yi seçme süreçlerini ise şöyle anlattı: “İlk yola çıktığımızda elde büyük bir sermayemiz yoktu. Öncelikle bir bulut sistemi seçmemiz gerekiyordu. Bu noktada bir start-up için en doğru seçimin Amazon Web Services olduğunu gördük. Amazon Web Services, çalıştığımız her aşamada kafamızda soru işareti bırakmayacak şekilde ilerlememizi sağladı. Sunucu kiralama veya admin barındırma gibi ek ihtiyaçlar duymadan bugüne kadar başarıyla geldik. AWS teknolojileri sayesinde hem istihdam hem donanım gideri hem de insan emeği anlamında ciddi tasarruf ve kazanımlar elde ettik.”

AWS sayesinde Scorp çalışanları ana işlerine odaklanabiliyor

Kullandıkları her bir AWS hizmetinin uygulamalarına odaklanabilmeleri için kendilerine daha çok zaman kazandırdığına değinen Dalkıran, bunun da müşteri ihtiyaçlarına hızlıca adapte olmaları ve zaman kaybetmeden yeni özellikler sunmalarının önünü açtığını, bunun da bir start-up için çok önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

Dalkıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “AWS’nin sunduğu kolay ölçeklenebilirlik belirli zamanlarda çok büyük boyutlara ulaşan kullanıcı taleplerini karşılayabilmemizi sağlıyor. Göz açıp kapayana kadar yeni sunucular ekleyip çıkarabiliyoruz. Bu da kullanıcılarımıza sorunsuz bir şekilde e-posta ve push bildirimleri gönderebilmemizi sağlıyor. AWS’nin sunduğu yeni hizmetler sayesinde ekibimiz altyapı üzerine çok fazla zaman harcamayacaklar. Bu sayede kazanılan çalışma saatleri içerisinde uygulamamızın gereksinimlerini karşılamaya odaklanabileceğiz. Artık IT sorunları hakkında endişelenmemize veya bu sorunların giderilmesi için yeni personel almamıza gerek yok. AWS ile harcamalarımızı tahmin edebiliyoruz ve doğru bütçeler çıkarabiliyoruz. Yeni ekipmanlar ya da bakım sorunları hakkında endişelenmiyoruz ve beklenmedik faturalarla karşılaşmıyoruz.”

Büyüyecek kullanıcı sayısı için altyapı şimdiden hazır

Scorp sürekli büyüyor, bu büyüme hiç kuşkusuz 2017 yılında ve devamında da sürecek. “AWS sayesinde bu büyüme için şimdiden altyapımız hazır” diyen Dalkıran, “60 saniye içerisinde sunucularda yazılımı değiştirebiliyoruz veya güncelleyebiliyoruz. Yazılım değişikliği yapabiliyoruz. 60 saniyede yapıyı 2 kat kuvvetlendirebiliyoruz. Kullanıcı sayısı çoğaldığında daha fazla bilgisayar desteği gerekecektir, bunu AWS üzerinden gerçekleştirmek sadece 1 dakika sürüyor. Yine 2017’de olası machine learning ihtiyaçlarımızda da AWS yine yanımızda olacaktır” şeklinde konuştu.