SD-WAN hakkında az bilinen 6 gerçek

2017 yılı içinde BT karar mercilerinin gündeminin ana maddelerinden biri SD-WAN olacak. Citrix Türkiye Ülke Müdürü Altan Cengiztekin’e göre; SD-WAN genel BT işlevlerini geliştirirken bir yandan da haberleşme ağı genelindeki karmaşıklığı azaltıyor. Diğer yandan SD-WAN ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktalar da var.

Şubeler BT’de haberleşme ağı kalitesi, yönetim ve masraflar bakımından can sıkıcı bir nokta. Fakat yazılım tanımlı mimariler uygulama teslimatı ve erişilebilirliğinden ödün vermeyen uygun maliyetli seçenekler sunuyor. Haberleşme ağında artan taleplerle birlikte SD-WAN, uygulamanın şubeye teslimatını basitleştiren ve geliştiren bir teknoloji olarak çok sayıda haberleşme ağı müdürünün dikkatini çekiyor. Forrester’ın yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, BT karar mercilerinin %60’ı önümüzdeki 12 ay içinde SD-WAN uygulamasına geçmek veya kendi SD-WAN’larının kapsamını genişletmek istiyor.

SD-WAN’ın ilave faydalarını gözönüne almak, kurumsal şubeleri birbirine bağlamaktan çok daha fazlasını sağlayacak bir çözüm teşkil etmesi açısından gerekli. Bu ek işlevler, haberleşme ağı kabiliyetinin ötesine geçmek ve kurum genelinde sistemleri iyileştirmek amacıyla iş ihtiyacıyla doğrudan bağlantı kurarak BT müdürlerinin yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmasına imkan veriyor.

SD-WAN’ın genel BT işlevlerini geliştirirken bir yandan da haberleşme ağı genelindeki karmaşıklığı azaltmasını sağlayan 6 yol ise şöyledir:

WAN optimizasyonunu kapsar:

SD-WAN, WAN optimizasyonunun yerini almıyor. WAN optimizasyonunun anahtar bağlantı işlevlerini koruyarak genel mimariyi yoğunlaştırıyor. BT departmanları çok sayıda donanım parçasının yönetimine para harcadıktan sonra bu bağlantıların kurulması için gereken fiziksel gereç sayısının azalmasıyla birlikte zaman ve kaynak tasarrufu yapabiliyor.

Kablosuzu WAN bağlantısı olarak kullanır:

Her BT müdürünün haberleşme ağı kesintisiyle ilgili olarak yaşadığı bir kabus vardır. SD-WAN, MPLS ve internet bağlantılarının yanı sıra 4G ve uydu gibi kablosuz ağları kullanabilme özelliğiyle her uygulama için bant genişliği toplar. SD-WAN, tamamen mantıklı bir bağlantıyla haberleşme ağının dayanıklılığını artırır ve bir bağlantının kopması durumunda çok sayıda yedekleme seçeneği sunar.

Kuruluşun güvenlik duruşunu geliştirir:

Güvenliğin öneminin kurumun dört bir yanına sıçramasıyla birlikte SD-WAN, internet üzerinden ilerleyen trafik için bulut güvenlik duvarı vasıtasıyla tutarlı bir politikanın uygulanmasını sağlar. Bu teknoloji haberleşme ağının segmentlere ayrılmasına imkan verirken kurumun belli başlı ağlar üzerinde güvenlik kontrollerini artırmasına olanak tanır.

Eski yönlendiricinin yerini alabilir:

Bugünün şube ağları, yönetilmesi zor olan yönlendiriciler üzerine kurulmuştur. Bu yönlendiriciler, ağ genelinde yapılacak bir değişim söz konusu olduğunda sorun çıkarabilir. Eksiksiz yerleşik yönlendirme kabiliyeti sayesinde SD-WAN, donanımı sağlamlaştırır ve yönlendiricilerin yerini aldığı sırada yönetim masraflarını düşürür ya da yeni şube ağlarına geçildiği sırada belli başlı bir yönlendiriciye alternatif oluşturur.

Sanallaştırma için temel hazırlar:

Kullanıcıların günlük işlerini tamamlamak için bel bağladığı uygulamalar git gide merkezileştiği ve sanallaştırma yöntemiyle teslim edildiğinden, SD-WAN uygulamanın kaliteli bir şekilde teslim edilmesi, tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlanması ve arıza yaşanmaması için gerekli bir teknolojidir. SD-WAN, sanal uygulama teslimine geçen kuruluşlar için sanallaştırılmış uygulamaların şubelere kadar yaygınlaştırılması konusunda gerekli bir araç olacaktır.

Bulut uygulamaları konusunda yardımcı olur:

Bütün işler bulut üzerine taşınmaya devam ettiğinden uygulama teslimatı konusu artık veri merkeziyle sınırlı değil. SD-WAN şube kullanıcılarının uygulamaları çok daha hatasız ve güvenli bir şekilde bulut üzerinden almalarına olanak tanır.

Kurum teknoloji altyapısının kullanıcı, cihaz ve uygulamalar açısından çok daha karmaşık bir hal almasıyla birlikte BT departmanlarının esas görevi, bu unsurlar arasındaki etkileşimde yaşanabilecek herhangi bir uyuşmazlığı sona erdirmek oldu. SD-WAN’ın tek bir sorunu çözmekten bütün BT işlevlerini iyileştirmeye uzanan sürecini anlamak için daha geniş bir yaklaşımda bulunan BT departmanları, karmaşıklığı ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş hedeflerine de açıkça yön veriyor.