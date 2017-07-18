Sensormatic’ten ‘gelişmiş’ iris tanıma sistemi

Sensormatic’in yeni güvenlik çözümü CMITech EF-45 yüz konumlama özelliğiyle 35 ile 45 santimetrelik mesafede sıra dışı bir kullanım kolaylığı sunuyor.

Geçiş kontrol sistemleri arasındaki en güvenli çözüm olan iris tanıma, Sensormatic’in yeni ürünü CMITech EF-45’le kuruluşlar için çok daha ekonomik hale geliyor.

Cep telefonlarına kadar giren iris tanıma teknolojisi; yüksek güvenlik sunması, hızlı tarama becerisi ve daha düşük maliyetli oluşuyla diğer biyometrik geçiş sistemlerinin önüne geçiyor. Taklit ile kandırılması imkansız olan iris tanıma, diğer biyometrik sistemlere göre dış etkenlerden daha az etkileniyor ve hijyenik bir kullanım sunuyor. Kurumlar için pek çok avantajı sebebiyle tercih edilen bu teknoloji, Sensormatic’in sunduğu yeni çözüm ile çok daha pratik bir kullanıma kavuşuyor.

Sensormatic’in CMITech markalı yeni EF-45 İris Tanıma Sistemi modeli, pratik kullanım sunmasının yanı sıra, ekonomik olması ve farklı teknolojik özelliklere sahip.



Yüzlerini 5 inçlik, yüksek çözünürlüklü ve renkli ekranda görebilen kullanıcılar, ekrandaki kutu içine basitçe yüzlerini ortalayarak ve boyutlayarak doğal ve sezgisel bir biçimde pozisyonlarını ayarlıyorlar. Sistem, kullanıcıya yüzünü ekrandaki “çerçeveli kutuya” sığdırması için ileri veya geri gitmek gibi anlaşılabilir yönlendirmeler vererek uygun görüntü yakalama aralığına girmesini sağlıyor. İstenen konum sağlandığında, iris biyometrik görüntüleri otomatik olarak kaydediliyor ve tanıma sağlanıyor. Tüm bu süreci 1 saniye gibi bir sürede tamamlayan arabirim, akıllı telefonların “selfie” çekim modu gibi oldukça hızlı ve son derece anlaşılabilir yapıya sahip.

Son derece hızlı ve basit kullanım

Bu sistem ayrıca kullanıcı kaydı modunda 35 cm’den 45 cm’ye kadar geniş bir görüntü yakalama mesafesini destekliyor. Artık yüksek kaliteli iris biyometrik görüntüleri yakalamak hızlı, alışkın olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere herkes için son derece basit.

Sistem ayrıca iris görüntüsü yakalamakla beraber kullanıcı yüzünün tamamını da kaydedebiliyor. Bu şekilde isterseniz cihazın yüz tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz.

Öne çıkan özellikler

Son teknoloji görüş tasarımı: En yüksek kalitede optikler ve çok süratli deklanşör hızları içeren görüş tasarımı sayesinde görüntü kalitesi kabul gören endüstri standartlarının üstüne çıkılıyor.

Stereoskop göz konumlama: EF-45, kullanıcının kendini kolayca konumlandırması ve kaliteli iris kaydı için iki gözün de konumunu etkin bir şekilde tespit eden gerçek zamanlı ve üç boyutlu tarama yapıyor. Bu özellik, ekran üzerinde çıkan mavi, yeşil ve kırmızı renklerden oluşan anlaşılır uyarı kodlarıyla kullanıcıları hızlı ve doğru bir şekilde konumlandırıyor.

En yüksek görüntüleme kalitesi: ISO 19794-6 2011 iris görüntüleme standartlarını karşılıyor ve hatta aşıyor.

Passware yazılım entegrasyonuyla tam kontrol

Bu çözümün, dikkat çeken donanım yapısını destekleyen ve kullanıcı açısından artılar sağlayan önemli bir yazılım avantajı da bulunuyor. Sensormatic tarafından geliştirilmiş olan Passware yazılım entegrasyonu sayesinde, EF-45 İris Tanıma Sistemi’ni kullananlar, sadece giriş çıkışları takip etmekle kalmıyor; bordrolamaya veri sağlıyor, kişilerin ofis içindeki yol haritalarını görüyor, lokasyonlarını belirliyor, acil durumda yoklama yapabiliyor, gelen ziyaretçiden anında e-posta ile haberdar oluyor ve hatta otopark yönetimi bile yapabiliyor.