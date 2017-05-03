Sensormatic’ten perakende sektörü için yeni güvenlik çözümü

Geçtiğimiz aylarda Sensormatic tarafından perakendecilerin hizmetine sunulan, Synergy Elektronik Ürün Takip Platformu ailesinin yeni üyesi Synergy Acrylic 2.5, hem estetik görüntüsü hem de sahip olduğu entegre çözümlerle öne çıkıyor.



Yeni Synergy Acrylic, perakende sektöründe güvenlik ve mağaza zekasına estetikten ödün vermeden sahip olmak isteyen markalar için tasarlandı. İlk bakışta yeni akrilik seçeneğinin estetik tasarımı ile dikkat çeken platform, klasik alarm antenlerine göre çok daha ince ve şık bir tasarıma sahip. Yeni platform, 2,5 metrelik algılama mesafesi ile mağaza girişlerinin daha geniş kullanılmasına olanak tanıyor. Daha uzun tasarlanan Synergy Acrylic, şapka ve gözlüklerin takılarak çıkılması ile yaşanan kayıpları en aza indiriyor.

Synergy Elektronik Ürün Takip Platformu, kompakt yapısı ile; kişi sayma, metal folyo ve jammer algılama fonksiyonlarını tek bir platformda bütünleştiriyor. Aynı zamanda herhangi bir arıza durumunda uzaktan bağlanılarak servis hizmeti verilmesine de olanak tanıyarak işletme maliyetlerini azaltıp, verimliliği artırıyor.

Unutulan etiketlerden kaynaklanan yanlış alarma anında müdahale

Mağazaların yanlış alarm sebebi ile açtığı servislerin %80’i etrafta unutulan etiketlerden kaynaklanıyor. Böyle bir durumda mağaza, çoğu zaman servis gelene kadar sistemi kapatmayı tercih ediyor. Synergy platformu ise yerinde servise gerek kalmadan uzaktan bağlanılarak, unutulan etiketin nerede olduğu tam olarak tespit edilebiliyor. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediliyor.

Özelleştirilebilen alarm sinyalleri ile mağazaya özel dil

Synergy Platformu içeri giren ve dışarı çıkan etiketler, metal folyo yada jammer (sinyal kesici) kullanımı gibi durumlarda her olay için farklı bir renk ve ses ile sinyal verebiliyor. Örneğin; sert etiketli bir ürün çıkarken sesli ve turuncu alarm, metal folyolu bir çanta girdiğinde sessiz sarı alarm, jammer ile bloke edildiğinde kırmızı alarm ile haber verebiliyor. Bu şekilde mağazanızdaki personel ile özel iletişim dili kurarken, operasyonel verimlilik sağlıyor.