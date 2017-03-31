SES-10 uydusu Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatıldı!

SES, SES-10 uydusunun, dün (30 Mart, 2017) saat 18: 27’de, NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden, SpaceX’in tekrar kullanılan (flight-proven) Falcon 9 roketi aracılığıyla, başarıyla fırlatıldığını ve faaliyete geçirildiğini duyurdu.

SES-10 bir ilke imza atarak, yeniden uçuşu kanıtlanmış birinci kademeli roket güçlendirici aracılığıyla fırlatılan ilk sabit konumlu ticari uydu olma özelliğini taşıyor.

27’si kademeli olan 55 adet 36MHz transponder eşdeğerlerinin Ku-band uydu yükü ile, çok görevli faaliyet gösterecek bu uydu, tamamen Latin Amerika’ya hizmet sunmaya adanmış ilk SES uydusu. SES-10’un yüksek sinyalleri, bölgede, doğrudan eve yayın (DTH), işletme ve mobilite hizmetleri sunan SES’in etkinliğini artıracak ve bir kez daha dünyanın önde gelen uydusu oluşunun altını çizecek. SES-10, hali hazırda diğer SES uyduları tarafından 67 derece Batı’da sağlanan kapasitenin yerini alacak ve Meksika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayipler için ek kapasite sağlayacak.

And Milletler Topluluğu (Bolivya, Kolombiya, Ekvator ve Peru) ile yapılan bir anlaşmaya göre uydu, And Millet Topluluğu’nun Simón Bolivar 2 pozisyonunda faaliyet üstlenerek, tüm And Üye Devleti için uydu kapasitesi sağlayacak. . And uydu projesi, Üye Devletlerin, 67 derecelik Batı konumundaki And spektrum kaynaklarından faydalanan ortak bir uydu ağına sahip olmaya yönelik istekleri üzerine geliştirilmiş.

SES Teknolojiden Sorumlu Başkanı Martin Halliwell konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “SES-10’un, SpaceX’e ait tekrar kullanılan bir roket ile başarıyla fırlatılması dünya tarihinde bir ilke imza atarak yeni bir uzay uçuşu dönemi açtı. SpaceX ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde, tekrar kullanılabilen roketleri yenileyip kullanma yoluyla uzaya erişim sağlarken, maliyet ve manifesto yönetimi açısından da daha verimli olma başarısının haklı gururunu yaşıyoruz. SES-10 tarafından sunulan ek kapasite, Latin Amerika ve Karayipler’de milyonlarca insanın yüzünü güldürecek daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı geniş bant hizmetleriyle ek TV hizmetleri sunmak için idealdir.”

SpaceX Başkan ve Operasyon Direktörü olan Gwynne Shotwell ise şu yorumda bulundu:“Tekrar kullanılan Falcon 9 roketi aracılığıyla başarılı bir fırlatma gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bu aynı zamanda, tamamlama ve hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilirlik yolunda kaydedilen önemli bir kilometre taşıdır. Bu dönüm noktasını, yıllardır hem SpaceX’in hem de yeniliğin büyük destekçesi olan SES ile gerçekleştirmiş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz.”

SES-10, Airbus Savunma ve Uzay tarafından inşa edilmiştir ve Eurostar E3000 platformunu temel almaktadır. Uydu, yörüngedeki manevralar için bir elektrikli plazma iletim sistemi ve ilk yörünge yükseltme ile bazı yörünge manevraları için bir kimyasal sistem olarak kullanacak.