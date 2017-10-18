SES-11 / EchoStar 105, SpaceX Falcon 9 aracılığıyla başarıyla fırlatıldı

SES-11 / EchoStar 105, SpaceX Falcon 9 aracılığıyla başarıyla fırlatıldı
, 18 Ekim 2017

Çift misyonlu uydu, SES’in Amerika genelinde C-bant kapasitesini kullanarak HD ve UHD kanallarının yayınlarının hızlandırmasını sağlarken, Ku-bant veri yükü, EchoStar’ın kurumsal, medya ve yayın ihtiyaçlarına hizmet edecek

SES, EchoStar 105 / SES-11 uydusunun, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden SpaceX Falcon 9 roketi aracılığıyla başarıyla fırlatıldığını duyurdu. SES, uçuşu kanıtlanmış bir Falcon 9 roketi ile ikinci ve SpaceX ile dördüncü kez fırlatma gerçekleştirmiş oldu. SES, 2013 yılında Falcon 9 aracılığıyla yaptığı ilk fırlatış ile ilk ticari müşteri ünvanına hak kazandı.

Airbus tarafından üretilen EchoStar 105 / SES-11, SES’in sahip olduğu ve işlettiği SES-11 uydusu ile 36MHz gücünde 24 transponderli bir C-bant veri yüküyle SES’e hizmet ederken, EchoStar 105 adını taşıyan uydu 36MHz gücünde 24 transponderli bir Ku-bant veri yükü sağlıyor. Yüksek güçlü iletişim uydusu, AMC-18 için C-bant kapasitesinin, 105 derece Batı yörünge yuvasındaki AMC-15 için de Ku-bant kapasitesinin yerini alıyor.

SES-11, özellikle Amerikan öncelikli görüntü izleme bölgesinin gelişimini ve HD ile Ultra HD kanalların yayınlanmasını hızlandırmak üzere tasarlandı. SES-11, Hawaii, Meksika ve Karayipler de dahil olmak üzere Kuzey Amerika üzerinde kapsamlı kapsama alanı sunuyor. Uydunun C-bandı kapasitesi dijital televizyon yayını için optimize edilerek, SES’in Kuzey Amerika yörüngesel yayın merkezinde bulunan SES-1 ve SES-3’e katılırken, ABD’de 100 milyondan fazla haneye, % 100 etkiyle erişim sağlayacak.

SES-11, 10 Ultra HD kanalıyla en büyük Ultra HD demetine ev sahipliği yapan ve 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşan SES Kuzey Amerika Ultra HD platformunun genişletilmesi için kullanılacak.
SES-11, ayrıca, iş dünyasındaki ve devlete bağlı müşterilerin, yeni fırsatlar yakalamalarını ve bölgedeki erişimlerini genişletmelerini sağlayacak.

SES’in Baş Teknoloji Sorumlusu Martin Halliwell konuyla ilgili şöyle konuştu: ”SES-11’in başarılı bir şekilde faaliyete geçmesi, SES’in Kuzey Amerika yörüngesel yayının merkezini daha da güçlendiriyor ve ABD genelinde bulunan lider kablo operatörlerine yüksek kaliteli C-bandı hizmeti vermeye devam etmemizi sağlıyor. Ayrıca, SpaceX tarafından uçuş kanıtlanmış bir Falcon 9 roketi aracılığıyla bu başarılı fırlatmayı gerçekleştirmekten ve fırlatma endüstrisinde yenilikçi teknoloji gelişimlerinin bir parçası olmaya devam etmekten dolayı gururluyuz.”

SpaceX’in Başkanı ve Operasyon Müdürü Gwynne Shotwell ise şunları söyledi: ”Yenilik ve SpaceX’in kanıtlanmış fırlatma yeteneklerini güçlü bir şekilde destekleyen bir şirket olan SES ile birlikte çalışmaya devam etmekten memnuniyet duyuyoruz.”

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Tags: SES, SES-11, UHD, uydu

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