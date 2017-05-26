SES-14, NASA ultraviyole uzay spektrografıyla bütünleşiyor

SES, NASA’nın GOLD misyonu üzerindeki yük kapasitesinin SES-14 ile başarılı bir şekilde bütünleştirdiğini açıkladı.

GOLD (Global-Scale Observations of the Limb and Disk / Kanat ve Tekerleğin Küresel Ölçekli Gözlemleri), Güneş-Dünya etkileşimine tepki olarak, Dünya termosferi ile iyonosferindeki yoğunlukları ve sıcaklıkları ölçmek için ultraviyole görüntüleme spektrografı kullanacak. Amacı, uzay or-tamının bu bölümünde, bilim adamlarının anlayışında devrim yaratmanın yanı sıra, düşük yörünge uydusu sürüklemesine (hareket yönünün tersi yönünde hareket eden bir kuvvet ki uyduyu yavaşlatır) ve iletişim ile navigasyon iletiminde meydana gelen iyonosferik bozulmaların etkilerini ölçmeye yöneliktir. GOLD, bir yarımküredeki sıcaklık ve nitelik değişiklikleri ile benzeri görülmemiş görüntüleri kaydedecek.

GOLD, dünyanın önde gelen bazı kuruluşları arasındaki işbirliğinin bir sonucu oluşmuş bir misyon projesi. NASA’ya ait ve ABD’nin Maryland eyaleti, Greenbelt şehrinde yer alan

Goddard Space Flight Center (Goddard Uzay Uçuş Merkezi) genel NASA programı yönetimini sağlarken, Florida Uzay Enstitüsü (Florida Space Institute, Central Florida) projenin Baş Araş-tırmacısı görevini üstlenmekte. GOLD aracı, Colorado Boulder Üniversitesi Atmosferik ve Uzay Fiziği Laboratuvarı tarafından inşa edildi ve yine bu bölüm tarafından işletilecek. Uydu operatörü SES ile tam teşekküllü yan kuruluşu olan SES Devlet Çözümleri ise ev sahibi uyduyu, görev operasyonları ve bilimsel veri taşımacılığını sağlayarak projeye destek veriyor. Bu proje, SES için SES-14 uzay aracını inşa eden Airbus Defence and Space (Uçak Savunma ve Uzay) firması ile yakın işbirliği içerisinde geliştirildi.

SES Devlet Hizmetleri Başkanı ve CEO’su Pete Hoene konuyla ilgili şunları söyledi: “Yerleşik bir uydu kullanmak, uzay erişiminin daha hızlı ve daha uygun maliyetli olmasını sağlarken, günü-müzde hükümetlerin gün geçtikçe daha karmaşıklaşan gereksinimlerine de cevap vermektedir. SES, barındırdığı taşıma kapasitesi projelerinde kapsamlı deneyime sahiptir ve bu ihtiyaçları karşılamak için en uygun operatördür. GOLD projesine de barındırma hizmeti sağlamaktan mutluluk duyuyoruz ve uzaydaki önemli misyonuna başlamasını heyecanla bekliyoruz.”

SES-14 ve GOLD’ın test edilmesi ve hazırlanması safhası, Fransa’nın Toulouse kentinde devam ederken, Florida’nın Cape Canaveral kentindeki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki SpaceX Falcon 9’un da 2017 yılının sonlarında fırlatılması bekleniyor. SES-14 uydusu, Yüksek Verimli Uydu (HTS) hizmetleri ve Ku-band ile C-band geniş sinyal hizmetleri sağlamanın yanı sıra, Amerika, Atlas Okyanusu, Batı Avrupa ve Kuzeybatı Afrika bölgelerini kapsayacak. Geniş sinyalleriyle Amerika’da büyüyen görüntü ihtiyaçlarına hizmet edecek olan SES-14, mevcut VSAT hizmetle-rini de destekleyecek. HTS Ku-band çok noktalı sinyaller ise, mobil taşıma, denizcilik ve havacı-lık hizmetleri gibi trafik yoğun veri uygulamalarına hizmet sağlayacak.