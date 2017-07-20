SES, 2017 Dünya Oyunları’nı TV izleyicileriyle buluşturuyor

Bu yıl onuncu kez düzenlenen 2017 Dünya Oyunları (World Games 2017), uydu şirketi SES ve ATM System işbirliği ile Avrupalı izleyicilerle buluşuyor.



Bugün Polonya’nın Wroclaw kentinde başlayacak olan uluslararası organizasyon 30 Temmuz’a kadar devam edecek. Avrupa’nın en önemli spor etkinliği olan oyunlar, 22 derece Batı konumunda

yer alan SES-4 ve 23.5 derece Doğu konumundaki ASTRA 3B olmak üzere iki farklı SES uydusu aracılığıyla yayınlanacak.

SES tarafından açıklanan anlaşmaya göre, ATM System, TV prodüksiyonunun sorumluluğunu üstlenirken SES de, Wroclaw spor sahasında gerçekleşen oyunların Avrupa genelindeki yayın dağıtımı için uydu kapasitesini kullanacak.

Çoklu spor etkinliklerinin yer alacağı organizasyonun açılış töreni bu akşam (20 Temmuz) saat 19.00’da gerçekleşecek. Organizasyon genelinde, 3000’den fazla uluslararası sporcu, jimnastikten

dövüş sanatlarına kadar 31 farklı spor dalında yarışmalara iştirak edecekler. SES Video Hizmetleri’nin Doğu Avrupa Satış Merkezi Başkan Yardımcısı Martin Ornass-Kubacki konuyla ilgili şöyle konuştu: “Dünya Oyunları çok heyecan verici bir olay ve bizler de bu büyük organizasyonun bir parçası olarak video hizmetlerimizi Avrupa çapında gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Uydu yayınlarımız sayesinde, Avrupalı izleyiciler en sevdikleri sporların her anının keyfini çıkarabilecekler.”