SES, 2017 ilk yarı sonuçlarını açıkladı

Dünyanın önde gelen uydu şirketlerinden SES S.A. , 30 Haziran 2017’de sona eren altı aylık mali sonuçlarını açıkladı.

Gelir ve karlılıkta büyüme kaydedildi

• Önceki yıla göre % 9,6’la artışla 1,048.7 milyon avro gelir elde edildi

• FAVÖK marjı % 65,5 ve faaliyet kar marjı % 29,2 (2016 yılının ilk yarısında % 66,4 ve % 31,3)

• SES hissedarlarına atfedilen net kar, bir önceki döneme göre % 21,2 artışla, 275,5 milyon Avro olarak kaydedildi

• SES’in finansal çerçevesine uygun olarak, net borç faizi FVAÖK’ya oranla 3,24 kat (2016 ilk dönem: 2,03 kat)

• 7,5 milyar Avro’luk önemli sözleşme birikimi (2016 yılının ilk yarısında: 7,3 milyar Avro)

SES Video hizmetlerine eğilim artarken, SES Ağlarında da güçlü bir büyümeyle istikrarlı dikey gelişme sağlandı

• 2017’nin 2. çeyreğindeki % -1.9 seviyesiyle (yıldan yıla) SES Video eğiliminde iyileşme (2017’nin birinci çeyreğindeki % -4,2’ye göre)

• SES Video’nun istikrarlı görünümü

• SES Ağlarında % 7,5 (yıldan yıla) büyümeyi sağlayan gelişmiş iş karması ve farklılaşmış çözümler

• Yeni nesil teknoloji yeniliği sağlamak için Boeing ile yapılan anlaşma

SES Başkan ve CEO’su Karim Michel Sabbagh konuyla ilgili şunları söyledi: “SES, 2017’ye yaptığı olumlu başlangıcı sürdürürken, iyi konumlandırılmış olması sebebiyle sürekli büyüme ve kar getirisi elde etmeye de devam ediyor.

SES, Video hizmetleri alanında entegre çözümlerini geçen yıla oranla neredeyse ikiye katlarken, farklılaşmış servis sunmaya ve izleme deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Uydu faaliyet takvimi ve uydu sağlığıyla ilgili ufak değişikliklerin yarattığı hafif bir düşüşe rağmen, 2017 yılının ikinci çeyreğindeki iyileşme eğilimi, 2017’ye yönelik istikrarlı görünümümüzün altını çiziyor.

SES Ağları’nın dağıtılmış ağ yetenekleri, veri merkezli sektörlerimiz arasında güçlü bir büyüme gösterirken, küresel sabit veri, havacılık, denizcilik ve devlet müşterileri ile hizmetlerimiz genişliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Boeing ile imzaladığımız geliştirme anlaşması ise, SES’in gelecekteki ağının temelini oluşturacak yeni nesil teknolojiyi sunmasında yeni bir kilometre taşıdır ve geleceğin adresli pazarını genişletecek bir adımdır.”

Operasyonel İncelemeler

30 Haziran 2017 itibariyle, SES’in tamamen korunan sözleşmesi birikmesi toplamı 7,5 milyar Avro’dur (30 Haziran 2016: 7,3 milyar Avro). Maddi birikme, SES’in iki doğal işletme birimi olan SES Video ve SES Ağları arasındaki başarılı ticari faaliyetin bir sonucudur.

SES Video: Grup gelirinin % 67’si

• Rapor edilen gelir % 5,4 artarak 699,7 milyon avroya yükseldi

• 2017 yılının ilk çeyreğindeki % -4.2 (yıldan yıla) sonuçlarına kıyasla ikinci çeyrekte, % -1,9 (yıldan yıla) iyileşme eğilimi

• Entegre medya çözümlerinden elde edilen gelir yaklaşık iki katına çıktı

Beklendiği gibi, 2017 yılının ilk çeyreği (% -4.2) ile 2017 yılının ikinci çeyreği (% -1.9) arasındaki yıllık bazda önemli bir iyileşme (benzer şekilde) ve gelişme söz konusudur. 2016 yılının ilk çeyreğinde periyodik olarak daha yüksek perakende satış gelirinin etkisi, 2017 yılı boyunca aşamalı olarak normalleşmeye başlamıştır. 2017 yılının 2. çeyreği, mevcut filoyu ve yakın zamanda faaliyete geçen kapasiteyi kapsayan yeni anlaşmaların imzalanmasından yararlanarak olumlu sonuçlara imza atmıştır.