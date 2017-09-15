SES, farklılaştırılmış çözümleriyle video sistemlerini güçlendiriyor

SES, her yerde, her zaman ve herhangi bir ekrandaki video talebini karşılamak üzere sunduğu hizmetlerinden yola çıkarak yeni bir Beyaz Kitap özel dosyası yayınladı.

Video dağıtımının ön saflarında yer alan SES, oluşturduğu özel hizmet birimi olan SES Video aracılığıyla her video platformu için uçtan-uca çözümleri kapsayan eksiksiz hizmet paketi sunmaya devam ediyor. SES’in bu hizmetleri ve müşterilerine sağladığı avantajlar, yeni yayınlanan ve “Video Hizmetlerinin Dönüştürülmesi” başlığını taşıyan SES Beyaz Kitap özel dosyasında detaylı olarak açıklanıyor.

SES Video, yayın, görüntü çözümleri ve medya platformları gibi SES’in görüntü hizmetlerinin üç direğini birleştiriyor. Beyaz Kitap özel dosyası konuyla ilgili şu ifadelere yer veriyor: “SES her yerde, her zaman ve herhangi bir ekranda yüksek kaliteli görüntü sunmak için bir takım yeteneklere yatırım yapmıştır. DTH, Kablo, IPTV, Talebe Bağlı Görüntü Hizmeti (VOD) ve OTT dağıtımını kapsayan bu güçlü paket; yüksek kalite, güvenilirlik, yenilikçilik ve müşteri hizmetleri gibi SES hizmetinin tanımlayıcı unsurları ile birbirine bağlıdır.”

SES hizmetinin tanımlayıcı unsurları müşterilerin; yerelleştirilmiş medya platformları, hibrid dağıtım, içerik finansmanı, içerik yönetimi, canlı etkinlikler, Yüksek Çözünürlüklü (HD) video ve Ultra HD de dahil olmak üzere bir dizi video hizmetlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.

“SES, A.B.D’de Ultra HD’nin piyasaya sürülmesini hızlandırmak ve uçtan uca ekosisteme odaklanarak teknolojiyi yeniden şekillendirmek üzere yatırım yaptı. Bu yatırım da, ölçeklenebilir, tamamen yönetilen bir çözüm olan ve istikrarlı bir şekilde kablo ve IPTV sağlayıcılarını çeken SES ABD Ultra HD Platformu’na dönüştü,” açıklamasını yapan Beyaz Kitap şöyle devam ediyor: “Bu sağlayıcıların bazıları, SES aracılığıyla yayın gerçekleştiren Ultra HD kanallarıyla birlikte tarihi tüketici Ultra HD hizmetlerini başlatmış oldular. SES, dünya çapında 30’dan fazla Ultra HD kanalın yayınını sağlarken Ultra HD’yi, sadece iki yıl içinde ticari gerçekliğe dönüştürmeyi başarmıştır.”

Beyaz Kitap yayınındaki bir diğer dikkat çekici açıklama olarak; “Dünya genelindeli izleyicilerin değişime ihtiyacı olduğu gibi, SES de onlarla birlikte değişiyor ve tam kapsamlı görüntü değer zinciri hizmeti sunarak bir deneyim sağlayıcı haline geliyor. SES, bu benzersiz özellik kombinasyonuyla, video dağıtımını müşterileri için basitleştiren ve küresel olarak yerel pazar taleplerine tepki veren gelişmiş hizmetler sunabiliyor” ifadeleri yer alıyor.

SES Beyaz Kitap özel dosyasını okumak için buraya tıklayın…