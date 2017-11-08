SES Networks, ilk MEF CE 2.0 sertifikalı servis sağlayıcısı oldu

SES Networks, MEF sertifikalı CE 2.0 taşıyıcı ethernet hizmetleri sertifikasına sahip ilk küresel uydudan veri servis sağlayıcısı firma oldu.

SES Networks, alanında dünyaca saygınlığıyla bilinen MEF Taşıyıcı Ethernet 2.0 (CE 2.0) sertifikasını edinerek, uydu üzerinden her zaman ve her yerde, yüksek performanslı, taşıyıcı Ethernet ağları ve hizmetlerini sunabilen, ilk ve tek küresel yönetilebilir veri servis sağlayıcısı olmayı başardı.

MEF CE 2.0 sertifikası, SES Networks’ün, günümüzün en gelişmiş, yüksek performanslı ve güvenli Ethernet hizmetlerini dünya çapında sunabilme kabiliyetine sahip olduğunu belgeliyor. SES Networks MEF sertifikasına sahip olarak, uydu tarafından sağlanan hizmetlerin rolünü ana küresel bağlantının temel direği haline getirdi.

MEF endüstri birliği ve servis sağlayıcı üyeleri, sayısal ekonomi için iyileştirilmiş, etkin, garantili ve düzenli hizmetler çerçevesinde taşıyıcı Ethernet hizmetleri için standartlar geliştirir. Dünyada ilk kez bir uydu etkin veri servis sağlayıcısına verilen MEF CE 2.0 sertifikası, SES Networks’ün, benzersiz MEO orta dünya uydu tabanlı Ethernet Özel Hattı, e-LAN, e-Erişim ve e-Transit hizmetlerinin nasıl karasal hizmetlere paralel olarak çalıştığını da doğruluyor.

MEF Başkanı Nan Chen konuyla ilgili; “MEF Birliği olarak, Ethernet hizmetlerinin CE 2.0 sertifikasını elde eden ilk uydu şirketi olmasından dolayı SES Networks’ü kutlarız. SES’in müşterilerine fayda sağlayacak olan kalite ve performans standartlarını tam olarak karşılaması övgüyü hak ediyor” dedi.

SES Networks, Ürün, Pazarlama ve Strateji Genel Başkan Yardımcısı JP Hemingway ise şunları söyledi: “Yüksek performanslı, güvenilir ve garantili bağlantı sağlamak, SES Networks’te yaptığımız işlerin özünü oluşturuyor. MEF sertifikasının alanımızda ilk sahibi olarak, müşterilerimizin iş fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaya odaklanmalarına olanak tanıyan, uçtan uca yönetilen hizmetlerimizin, garanti edilen performans düzeylerinde olduğunu gururla söyleyebiliriz. MEF ile yaptığımız çalışmalar, SES Networks’ün, gelişmiş akıllı ağ mimarileri sunma ve endüstriyi ileri götüren etkin, garantili ve düzenli hizmet tanımlarını geliştirme taahhüdünde bulunan bir çok girişiminden biridir.”