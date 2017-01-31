SES ve Satcom Global, küresel Ku-band ağı için anlaşma imzaladı

Uydu operatörü SES S.A., denizcilik ve kara sektörlerine küresel uydu iletişim servislerinin önde gelen sağlayıcısı Satcom Global’in SES için çok önemli bir ortak olacağını açıkladı.

SES’in farklılaştırılmış mobilite çözümü, Satcom Global’in yüzlerce deniz, kıyı ve kara müşterisine, sorunsuz, güvenilir ve yüksek hızlı bağlantı sağlayan Ku-band VSAT hizmeti Aura’nın önemli bir bölümünü oluşturacak.

İki kurum arasında yapılan sözleşme gereğince Satcom Global, SES’in uydu filosuna ve yüksek verimli iş yüklerine uygun gelecek nesil hibrid uydularına kesintisiz erişim sağlayabilecek. SES bunun yanı sıra, çoklu uydu erişimini ve servis entegrasyonu çözümlerini mümkün kılan sağlam bir yer hizmetleri ağı altyapısı sunacak.

SES’in, Satcom Global’e sunacağı açık ve ölçeklenebilir bir VSAT platformu, özelleştirilebilir, her zaman geniş bantlı bağlantı sunma esnekliği sağlayacak. SES’in başlangıçtaki yatırım maliyetini en düşük seviyede tutarak yüksek değerli bir performans sunması sayesinde Satcom Global de gecikme olmadan, müşterilerine sunduğu hizmetleri ölçeklendirebilecek.

Satcom Global, VSAT Genel Müdürü Ben Swallow konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “SES, Satcom Global için ideal ortaktır. Önümüzdeki iki yıl içinde, bir dizi yüksek veri hacmi sinyalleriyle zenginleştirilecek olan mevcut kapsama alanımız, SES’i, küresel VSAT hizmetimiz Aura’yı desteklemek için en ideal seçenek kılıyor. SES servisi tarafından sağlanan kapsam, kapasite ve esneklik unsurlarının mükemmeliyeti, Satcom Global olarak müşterilerimizin beklediği VSAT hizmetinin geliştirmesi için ideal bir platform sunmaktadır.”

SES Ticari Faaliyetler Sorumlusu Ferdinand Kayser ise şöyle konuştu: “Mürettebat için organize edilen eğlencelerden, operasyonel verimliliklerin erişimine kadar geniş bir yelpazede, farklı sektörlerin her türlü bağlantı gereksinimi artarken SES, bu talebi dünya çapında karşılamayı hedefleyen ve bunu başaran bir şirkettir. Satcom Global, SES’in küresel uydu filosunu, yaklaşmakta olan HTS kapasitesini ve kapsamlı yer hizmetleri altyapısını kullanarak, özelleştirilebilir bant genişliği ve kapsama alanından tam olarak faydalanacak ve uydu kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.”