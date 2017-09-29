SES Video, Sky Deutschland ile kapsamlı bir anlaşma imzaladı

Almanya’nın önde gelen ödemeli TV platformu, SES Video ile uzun vadeli kapasite yenilenmesini taahhüt ediyor.

Alman ödemeli TV platformu Sky Deutschland aboneleri, çok yıllı kapasite artırımı anlaşmasını takiben, SES uyduları aracılığıyla gerçekleşen kapsamlı TV izleme deneyiminden faydalanmaya devam edecekler.

SES tarafından açıklanan anlaşma uyarınca Sky Deutschland, video içeriğini milyonlarca hane halkı ve abonesiyle buluşturmak için 19.2 derece Doğu ilk yörüngesel konumdaki yedi aktarıcıyı yeniledi.

Doğu 19.2 derece yörünge pozisyonu, Almanya’nın dört bir yanındaki 17,5 milyon TV hanesine direkt olarak ulaşan 450’den fazla Almanca kanalın yayınını gerçekleştiren Avrupa’nın en önemli görüntü yönetimi olarak biliniyor. Bu asal pozisyondaki kanal sayısı sürekli büyüme gösterdi ve 2012 yılı sonundan bu yana yüzde 25’in üzerinde bir artış kaydetti. Buna ek olarak aynı dönemde, yüksek görüntü kalitesi izleyiciler için gittikçe önem kazandığından, ASTRA’daki HD kanallarının sayısı, 19.2 derece Doğu üzerindeki 160 HD kanalı ve 6 Ultra HD kanalıyla birlikte iki katına çıktı.

SES Görüntü Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Ferdinand Kayser konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sky Deutschland ile gerçekleştirilen bu uzun vadeli işbirliği, uydunun, önde gelen ödemeli TV operatörleri için anahtar dağıtım altyapısı olduğunu vurguluyor. SES Video’nun kapsamlı erişimi ve hizmetleri, Sky Deutschland abonelerinin SD, HD ve Ultra HD tüm yüksek kaliteli içeriği tam anlamıyla deneyimleyebilmelerini sağlamak için iyi konumlandırılmış olmamız anlamına geliyor. En son gerçekleştirdiğimiz bu uzun vadeli yenileme kapasitesi sözleşmesi, son 18 ay içinde, dünyanın önde gelen ödemeli TV müşterileri ile imzaladığımız üçüncü sözleşmedir ve SES Video’nun dünya genelindeki video dağıtımının ortağı olarak yerini açıkça teyit etmektedir.”