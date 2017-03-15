Sesli Durak, engelleri ortadan kaldıracak!

Bir mobil uygulama olan ‘’Sesli Durak’’ görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hata ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu ‘’Buluşum’’ toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Platformda destek toplayan yeni proje ‘’Sesli Durak’’ görme engelli bireyler için toplumsal engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sesli Durak nasıl çalışıyor?

Sesli Durak, otobüs duraklarına gelen otobüslerden ve otobüslerin hangi hatta ait olduklarından görme engellileri sesli olarak bilgilendiren bir mobil aplikasyon. Sosyal girişimci Onur Kılıç tarafından hayata geçirilen Sesli Durak projesi, Android işletim sisteminde çalışıyor ve Google Play uygulama mağazasından indirilebiliyor. Uygulamayı indiren görme engelli bireyin konumunu tespit ederek, bulunduğu durak ve otobüsler hakkında sesli olarak bilgilendirme yapan Sesli Durak ilk olarak Ankara’da hayata geçirildi. Sesli Durak, Türkiye’nin daha fazla ilinde, daha fazla görme engelliye hizmet verebilmek adına Buluşum’da destekçilerini bekliyor.

Görme engellilerin günlük ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Sesli Durak’ın Türkiye’nin başka illerinde de hayata geçirilmesi için büyükşehir belediyeleri ile görüşmeler yapılıyor. Diğer uygulama mağazalarında da yer alması planlanan Sesli Durak www.bulusum.biz adresi üzerinden toplayacağı desteklerle sahip olduğumuz engelleri hedefliyor.