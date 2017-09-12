SES’ten güçlü ağ sistemi: O3b mPOWER

SES, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara verimli yüksek performanslı ağ iletişimi sağlayacak devrimci ve güçlü bir ağ sistemi olan O3b mPOWER’ı piyasaya sürdü.

Hızla genişletilebilir ve ölçeklenebilir O3b mPOWER sistemi, yenilikçi yer teknolojilerini güçlendirirken, SES Ağları’nın dinamik mobilite, sabit veri ve devlet pazarlarında tam yönetilen hizmetleri sunmasını sağlayacak. O3b mPOWER, dünya çapında çoklu terabit veri hacmi sunma kapasitesine sahip ve sistemin 2021’den itibaren başlatılması planlanlanıyor.

SES, ilk mPOWER teknoloji ortağı olarak Boeing Satellite Systems ile yedi süper güçlü orta yörünge (MEO) uydusu inşa etmek için anlaştı. Takımuydu, müşterilerin hızla değişen büyüme fırsatlarıyla uyumlu hale getirmek için gerçek zamanlı olarak değiştirilebilen ve faaliyete geçirile-bilen 30.000 tamamen şekillendirilebilir ve yönlendirilebilir sinyale sahiptir ki bu da şimdiye ka-darki en etkin bant genişliği sistemini oluşturmaktadır. O3b mPOWER, dünya yüzeyinin dörtte beşine yakın olarak yaklaşık 400 milyon kilometrekarelik bir alana rakipsiz bir kapsama

sağlayacak.

SES, düşük gecikme süreli yüksek veri hacmi bağlantısı sağlayan 12 MEO uydusu vasıtasıyla, durağan olmayan geniş bant sistemini başarılı bir şekilde çalıştırıyor ve 2018 ile 2019 yıllarında sekiz MEO uydusunu daha faaliyete geçirmeyi planlanıyor. O3b mPOWER, aynı yapı bloklarını, arttırılmış veri hacmi, kapsama alanı ve esnekliğiyle güçlendirmekte. O3b mPOWER ayrıca, dünyanın her yerinden katma değerli hizmet ve teknoloji ortaklarının eşsiz bir ekosistemini yaratmayı hedefliyor. O3b mPOWER ortakları, depolama, bilgi işlem ve yönlendirme kaynaklarını yazılım zekası ve uygulamaya özel antenlerle birleştiren önemli yer altyapı yeniliklerine yatırım yapacak.

SES Başkan ve CEO’su Karim Michael Sabbagh konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “O3b mPOWER sisteminin piyasaya sürülmesiyle birlikte, SES, uydu rolü ve kabiliyetlerini temelden dönüştüren yeni bir bağlantı çağı başlatmaktadır. O3b mPOWER, teknolojiyi en üst seviyede tutan ve katlanarak artan güç, performans ve esnekliğe sahip benzersiz bir sistemdir ve yeni nesil teknoloji için vizyoner bir yol haritası sunmaktadır. Varolan O3b MEO takımuydumuzun gücüne dayanarak sahip olduğumuz liderliği daha da güçlendiriyoruz. Bir diğer anlamda, yeteneklerimizi daha da artırmak, sınırları aşmak ve uydu bağlantısının başarabileceği sınırları yeniden tanımlamak için uzun vadeli bir stratejik taahhütte bulunuyoruz. O3b mPOWER, müşterileri işlerini büyük ölçüde geliştirip yeni büyüme yaratmada önemli bir rol oynayacaktır ve bu da, SES’in finansal çerçevesi ile uyumlu olarak karlı büyüme ve ayrıcalıklı hizmet sunumu-muzu daha da ileriye taşımamıza olanak tanımaktadır.”