SES’ten şifresiz HD spor kanalı

Uydu operatörü SES, uyduları aracılığıyla, yayıncılık endüstrisinde bir yeniliğe daha imza atıldı. 24 saat HD yayın yapan spor haber kanalı “Sky Sport News HD”, ASTRA 19.2° Doğu yörüngesindeki uydu üzerinden şifresiz yayına başladı.



SES’in medya içerik yönetim hizmetleri sunan iştiraki MX1’in Almanya ve Avusturya’daki 20 milyondan fazla TV izleyicisiyle buluşturduğu Sky Sport News HD kanalı buna ek olarak, standart yayın (SD) için de SES ile ek uydu kapasitesi sözleşmesi imzaladı.

SES’in Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda MX1’in Avrupa pazarlama sorumlusu Christoph Muehleib konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sky ile anlaşma imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. HD’de olduğu kadar SD’de de yayın yapan Sky Sport News’in şifresiz olarak izleyiciyle buluşması ki, standart yayıncılığın Almanya’da hala önem taşıdığı göz önüne alındığında, yayıncılık adına çok önemli bir karardır. SES uydumuz aracılığıyla, her iki sinyali de aktive ederek, Almanya ve Avusturya’da TV sinyali ulaşan her hanenin bu

ücretsiz fırsatı yakalamasını sağlıyoruz.”