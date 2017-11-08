Seyahate çıkmadan önce bilmeniz gereken 8 güvenlik uyarısı

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs uzmanları, iş seyahatine çıkacak kullanıcıları karşılaşacakları siber risklere karşı uyarıyor.



İş seyahatindeyken bilgisayarınıza tanımadığınız bir USB bellek takmak, akıllı telefonunuzdan bir Wi-Fi ağına bağlanmak ya da sosyal medyaya bir fotoğraf yüklerken konum paylaşmak sandığınız kadar masum olmayabilir.



Devlet kurumları, gazeteciler ve dünyanın bazı bölgelerinde ticaret yapan şirketler kendilerini daha fazla gözetlenme riski altında buluyorlar. Peki, bir iş için seyahatine çıkıyorsanız kendinizi dijital olarak daha iyi korumak için ne yapmalısınız?

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, hackerların hassas hükümet bilgilerine, kurumsal ticari sırlara, gazeteci iletişim bilgilerine ve bunlar gibi daha fazla bilgiyi açığa çıkarabilecek şifrelere erişmesini önlemeye yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını sıraladı.

Ülkenizden ayrılmadan önce – Güvenlik yamaları ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. İndirdiğiniz herhangi bir şeyin tehlikeye girme olasılığını azaltmak için, seyahatinize çıkmadan önce en yeni yamaların ve güncellemelerin yüklü olması akıllıca olacaktır.

Verilerinizi ve cihazlarınızı şifreleyin – Cihazlarınızı şifrelerken güçlü, zor, anlaşılmaz ve benzersiz şifreler seçtiğinizden emin olun. Eğer mümkünse, bir saldırganın verilerinize erişmesini zorlaştırmak için çok faktörlü kimlik doğrulamasını ve biyometrik denetimleri etkinleştirin. E-posta ya da anında mesajlaşma yoluyla iletişim kurarken görüşmelerinizin engellenmesini önlemek için mümkün olduğunca uçtan uca şifrelemeyi kullanın.

Wi-Fi özelliğini wapatın – Seyahat ederken Wi-Fi ve Bluetooth’u devre dışı bırakın. Wi-Fi kullanmanız gerekiyorsa, iletişimleriniz için güvenilir bir VPN’ye yetki verdiğinizden emin olun. Bir otelin kablolu internet erişimini kullanmak bile sakıncalıdır. 3G veya 4G hücresel bağlantı en güvenli seçenek olacaktır.

Bir depolama aygıtı kullanırken dikkat edin – Virüs ve trojan gibi istenmeyen yazılımlar büyük oranda ya internet ya da USB bellek, CD, harici disk gibi depolama araçları aracılığıyla yayılıyor. Tanımadığınız kişiler tarafından hediye edilen ya da güvenliğinden endişe ettiğiniz depolama aygıtlarını bilgisayarınıza takmadan önce güvenlik taraması yapın.

Yeni bir e-posta tanımlayın – IT ekibinizle konuşarak seyahatiniz sırasında geçerli hesabınızdan iletilen iletilerle birlikte kullanılabilecek geçici bir e-posta adresi ayarlamalarını isteyin. Bu, ele geçirilmiş olsa bile bilgisayar korsanlarının genellikle hassas veya kişisel bilgileri açığa çıkaran daha eski iletilere erişemeyecekleri anlamına gelir.

Cebinizdeki casus – Özel görüşmelerinizin gizlice kaydedilme ihtimalinden endişe ediyorsanız seyahatinizde akıllı olmayan bir telefon kullanın. Yurtdışında akıllı olmayan bir telefon kullanmanın avantajlarından biri de, verilerinizin çalınması veya gözetlenmeniz için birçok yöntem bulunmasının pek mümkün olmamasıdır.

Sosyal medya – Konumunuzu bildiren verilerin bulunduğu fotoğrafları sosyal medyaya yükleyerek kasıtlı veya kazayla bulunduğunuz yeri ilan etmemeye dikkat edin.

Eve döndüğünüzde – Gittiğiniz yabancı ülkeden döndüğünüzde tüm cihazlarınızı virüs taramasından geçirmeyi ihmal etmeyin. Bu konuda IT güvenlik ekibinizden de yardım alabilirsiniz.

İnternet saldırıları ülke sınırları tanımaz

Kararlı bir bilgisayar korsanının saldırılarını kendi ülkelerinde olduğunuz zamanlarla sınırlamayacağını unutmayın. Sisteminize girmek isterlerse ülkenize “güvenli bir şekilde” geri döndüğünüzde de bunu deneyebilirler.

Bilgisayar korsanlarının sistemlere girmek için kullandıkları tekniklerden her zaman haberdar olun. Yamaları ve antivirüs yazılımı güncellemelerini eksiksiz yükleyin.