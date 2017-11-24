Siber güvenlik, dijital dönüşümde kilit rol oynayacak

Güvenlik Entegrasyonu ve Danışmanlığı şirketi Innovera tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen SHIELD Güvenlik Konferansı, dünyaca ünlü güvenlik uzmanı Edward Snowden’ın güvenlik sektöründe merak edilen soruları yanıtlamasıyla başladı.

Innovera, SHIELD Siber Güvenlik Konferansı, “Dijital Geleceği Güven Altına Almak” teması ile 21 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. Okan Bayülgen ve Burcu Bakdur’un sunuculuğunu üstlendiği konferansta, siber güvenlik sektörünün çehresini değiştirecek yenilikler ve çözümleri konuşuldu. Sabahın erken saatlerinde büyük bir ilgiyle başlayan siber güvenlik konferansı SHIELD 2017, ulusal ve uluslararası çapta önemli konuşmacıları, bine yakın üst düzey yönetici ve güvenlik uzmanını ağırladı.

Innovera, SHIELD 2017’nin bu yılki teması: “Dijital Geleceği Güven Altına Almak”

“Dijital Geleceği Güven Altına Almak” temasıyla siber güvenliğin dijital dönüşümde kilit rol oynayacağını belirttiği açılış konuşmasında Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, “Bu sene Innovera olarak 10.cu yılımızı kutluyoruz. Aynı zamanda Bilişim 500 listesinde tüm güvenlik entegratörleri arasında birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor, bu kapsamda yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. İki sene önce Innovera ekibi olarak 40 kişiyken bugün 120 kişiyiz. 2020 yılında ise 250 kişi olmayı hedefliyoruz. İki yıl önce Innovera çatısı altında başlattığımız Ar-Ge ürünümüz Atar, Diffusion Capital Partners’dan (DCP) aldığı çekirdek yatırım ve güçlü yönetim kadrosuyla bugün Atar Labs olarak Orta Doğu ve Avrupa’da bir çok ülkede faaliyet göstermeye başladı. Bu çalışmalarımızla global arenada Türkiye’yi temsil etmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Say, konuşmasında ayrıca şunları belirtti: “Son 20 yıl içerisinde zararlı kod sayısı yıllık 5.000’den 600 milyona çıkmış durumda. IoT, yapay zeka, robotların hayatımıza hızla girmesiyle beraber tehditlerde artışın daha da hızlanacağını görüyoruz. Siber güvenlikte pek çok bilinen ve bilinmeyen konular üzerine kurguladığımız bu seneki SHIELD 2017 konferansının, tüm sorunlarına çözüm bulan bir platform olmasını diliyorum”dedi.

Siber güvenlik tüm dünya için önemli bir gündem maddesi

Siber saldırılar ve dolayısıyla veri güvenliğinin, bugün kurumların ötesinde tüm dünya ülkeleri için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans teknolojilerinin ötesinde, siber güvenlik de dahil olmak üzere tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Büyük hızla ilerleyen dijitalleşme çağında kurumların ve resmi otoritelerin hep beraber oluşturacakları ekosistem içerisinde iş birliği ile hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Ateş, şöyle konuştu: “Bugüne kadar, inovasyon üssü olarak tanımladığımız teknoloji iştirakimiz InterTech’in öncülüğünde, finans sektörüne teknoloji alanında pek çok inovatif ürün ve uygulamayı kazandırdık. Dijitalleşmenin hayatımıza her gün daha fazla nüfuz ettiği günümüzde bilgi güvenliği de artarak önem kazanıyor. Yaşanan süreç, bir ekosistem ihtiyacı ve bu ekosistem içinde rakip gibi görünen ama aslında yeni partnerlerinizi ortaya çıkarıyor. Biz de hem rekabetin hem de iş birliğinin bir arada olduğu “Rekaberlik” ifadesi ile tanımlayabileceğimiz anlayışa evriliyoruz. Dolayısıyla zamanında Wells Fargo’nun CEO’su John Gerard Stumpf’ın işaret ettiği, “bankaların öğle yemeğini yiyen” finansal teknoloji şirketlerini (FinTech) rakip değil, bir arada sonuç üreteceğimiz yapılar olarak görüyoruz.”

Edward Snowden: “İnternette yaşıyorum, Rusya’da uyuyorum”



Dijital dünyada güvenlik ve gizlilik alanındaki tecrübelerini paylaşan ABD’li siber güvenlik ve bilgisayar uzmanı olan Edward Snowden, ilk kez Türkiye’de sektör uzmanlarıyla bir araya geldi. “Yeni Jenerasyon Mahremiyet & Güvenlik İkilemi Nasıl Çözülecek?” başlıklı konuşması ile Snowden, dijitalleşme ile birlikte büyük bir önem kazanan mahremiyet ve güvenlik konularına ışık tuttuğu konuşmasında şunları dile getirdi: “Güvenlik problemlerinin her geçen gün arttığı karanlık bir dönemdeyiz. Bize sunulan dünyayı olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz. Dünyayı değiştirmek ve daha iyi bir yer haline getirmek için çalışmalıyız.” ifadesinde bulundu.

Shield 2017 Siber Güvenlik Konferansı, “Dijital İnovasyon ile Gelen Güvenlik Riskleri: Güvenli Bir Dijital Gelecek İçin Stratejimiz Ne Olmalı” ve “Hayal mi Yoksa Gerçek mi? Siber Güvenlikte Yeni Nesil Otomasyon ve Geleceği” panelleriyle devam etti. Panellerde, dijital güvenlik riskleri ve çözüm stratejileri ele alındı.