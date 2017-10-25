“Siber güvenlik DNA’mızın bir parçası”

Siber güvenlik konusunu operasyonlarının odak noktasında bulunduran Huawei, bu konuyu “DNA’ımız en önemli parçalarından biri” olarak tanımlıyor.

10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Binası, Ankara’da gerçekleşti. Huawei’nin sponsorluk yaptığı etkinlikte, bu yıl “Siber Güvenlik ve Yapay Zeka” ana temasıyla düzenlenirken, etkinliğin açılış konuşmalarını TC Başbakanı Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Fatih Sayan gerçekleştirdi.

Siber güvenlik konusunu operasyonlarının odak noktasında bulunduran Huawei, bu konuyu “DNA’ımız en önemli parçalarından biri” olarak tanımlıyor. Amerika, İngiltere, Hindistan, Almanya, Japonya ve Fransa gibi birçok ülkede siber güvenlik ofisi kurduklarını ve bu ofislerin siber güvenlik politikalarını uygulamakla yükümlü olduklarını belirten Huawei Genel Müdür Yardımcısı Zengjianguo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siber güvenlik kurumsal DNA’ımızın bir parçası. Huawei olarak Bulut Güvenliği Birliği (CSA), Uluslararası Standartlar Sertifikası (ISC), Uluslararası Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü (ITU-T) ve Olaylara Müdahale ve Güvenlik Takımı Forumu’nun tüm faaliyetlerine müşterilerimizin siber güvenliklerini sağlamak amacıyla proaktif bir şekilde katılıyoruz. Siber güvenlik konusundaki taahhütlerimizin bir parçası olarak, bu konudaki çalışmalarımızı hiçbir zaman ticari bir kaygı ile yapmadığımızı söylemek isterim. Siber güvenlik alanındaki ar-ge harcamalarımız, tüm ar-ge harcamalarımızın yüzde 5’ini oluştururken, ar-ge çalışanlarımızın yüzde 1,6’sı tamamıyla siber güvenlik alanında odaklanmış durumda. Huawei olarak siber güvenlik alanındaki yatırımlarımızı; çözüm güvenlik teknolojileri ve güvenlik mühendisliği yetenekleri olmak üzere iki alanda konumluyoruz. Siber güvenlik ve veri koruma yatırımlarımızın kritik öneme sahip olan değişmez parçalarından biri.”

UDHB Ahmet Arslan Huawei standını ziyaret etti

Etkinlik kapsamında Huawei’nin standını ziyaret eden UDHB Ahmet Arslan’ı, Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ve Huawei Türkiye Enterprise Ülke Müdürü Serdar Yokuş ağırladı. Stantta Huawei’nin amiral gemisi cihaz serisi dünyanın yapay zekaya sahip ilk mobil telefonu olan Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ile Mate 10 Lite modelleri sergilendi.

Organizasyon sırasında Huawei’in güvenli şehir çözümleri arasında bulunan LTE tabanlı genişbant el telsizi sistemi anlatıldı. Kendi başına bir şebeke ağı oluşturan ve Rapid eLTE olarak adlandırılan sistem, içinde bulunan anakart ile tekil bir baz istasyonu şeklinde çalışabiliyor. Anten ile telsizler arasında herhangi bir LTE ağına bağlanmadan iletişim kurulabiliyor. Kırsal alanda 5 km mesafeye kadar çekim mevcut olan sistemde, yönlendirme ara yüzü ile telsizlerin tanımlanan şekilde birbirleri ve merkez ile iletişimleri sağlanabiliyor. Telsizlerin kameralı ve geniş ekranlı tasarımı ile ilgili olay yerinden canlı ses ve görüntü aktarımı sağlanabilirken, telsiz kullanıcılarına canlı görüntüleri de ulaştırabiliyor. İlave olarak telsizlerde bulunan bas konuş özelliği ile anında ses aktarımı da sağlanabiliyor. Afet bölgeleri gibi mobil şebeke altyapısının çöktüğü alanlarda, bu mobil sistem devreye girerek hızlı şekilde iletişim kurulabiliyor.