Siber güvenlikte liderler belirlendi

Uluslararası araştırma şirketi Quadrant’ın “online erişimi engellemeye yönelik saldırılar” karşısında geliştirilmiş en iyi çözümleri belirlediği araştırmanın sonuçları açıklandı.

Pazar ve teknoloji liderlerinin ayrı ayrı sıralandığı araştırmada, her iki başlığın da lideri Arbor Networks oldu. Quadrant’ın 2017’inin ilk çeyreğine ilişkin raporu, online erişimi engellemeye yönelik DDoS saldırılarına karşı çözüm sunan teknoloji sağlayıcıları değerlendiriyor.

DDoS ile yönetilen hizmetlerin yanı sıra yerinde çözümleri içeriyor ve A10 Networks, Akamai, Arbor Networks, CloudFlare, Corero, Fortinet, Huawei, Imperva, Nexusguard, NSFOCUS, Radware ve Verisign gibi güvenlik çözümleri sağlayıcısı şirketlerin konumlandırmasını ve tedarikçi ortamı analizini içeriyor.