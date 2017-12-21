Siber risklere karşı ilk bireysel sigorta

Anadolu Sigorta, yeni ürünü “Bireysel Siber Güvenlik Sigortası” ile tüketicileri veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı koruyacak.

Teknolojinin ve dijitalleşmenin yan etkilerinden biri olarak siber riskler kimi zaman oldukça büyük kayıplara yol açabiliyor. Özellikle son yıllarda hızla artan siber saldırılar, kurumların yanında bireyleri de hedef alıyor ve bu saldırılar sonucunda gerçekleşen kayıpların boyutları her geçen gün artıyor. Türkiye’nin öncü sigorta şirketi Anadolu Sigorta, siber suç kaynaklı muhtemel kayıplara karşı proaktif davranarak önlem alınabilmesini mümkün kılan ve birçok konuda hukuksal koruma sağlayan ‘Bireysel Siber Güvenlik Poliçesi’ni geliştirdi.

Bu alanda artan risklere dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Dünyada siber sigortaların 2013 yılı toplam prim üretimi 1,5 milyar dolardı. 2014 sonunda ise bu rakam 2,5 milyar dolara yükseldi. Burası daha çok ticari ürünlerin bulunduğu ve hızlı büyüme gösteren bir alan. 2020 yılına geldiğimizde global siber sigorta pazarının 6-8 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor. Anadolu Sigorta olarak biz bu alanda Türkiye’de bireylere yönelik ilk paket ürünü sunduk” dedi.

Hem mağduriyetleri gideriyor hem suçları önlüyor

Poliçe klasik sigortacılık ürünlerinden farklı olarak, sigortalıları sadece zarar gerçekleştikten sonra değil, zararın ve kaybın gerçekleşmesini engellemeye yönelik siber taramalar ve periyodik otomatik raporlama hizmetleriyle de koruyor. Ürünle ilgili bilgi veren Sönmez, “Bireysel Siber Güvenlik Sigortası poliçemiz, kişisel bilgi hırsızlığı ve siber saldırılara karşı sigortalılarımızın kendini korumasına yardımcı olan derin internet taramaları ile birlikte, siber risklerden kaynaklanabilecek mağduriyetin giderilmesi ile ilgili uzman danışmanlığı ve hukuki koruma teminatını da kapsıyor” dedi.

Sigortalıların siber saldırıya uğrama riski varsa önceden uyararak önlem alınmasını sağlayan Anadolu Sigorta Bireysel Siber Güvenlik poliçesi, buna rağmen bir ihlal veya saldırı olması durumunda ise sigortalılara uzman danışmanlık hizmeti sağlıyor, gerekli durumlarda da poliçedeki limit ve şartlarla zararın giderilmesi adına hukuksal koruma masraflarını karşılıyor. Kasım ayında satışa sunulan poliçeyi yıllık prim tutarı olan 150 TL karşılığında edinmek mümkün.