Siber saldırganlar hangi oltalama tekniklerini kullanıyor?

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, internet kullanıcılarını sahte web sitelerine yönlendirmeye çalışan yeni bir oltalama yöntemi tespit etti. Siber saldırganlar, oltalama yeteneklerini pes dedirten yaratıcı yöntemlerle geliştiriyorlar.

Örneğin “twitter.com” yerine “twiitter.com” ya da “google.com” yerine “goggle.com” gibi harf oyunlarıyla kullanıcıların sahte sitelere yönlendirilmesi yeni bir yöntem değil. Ancak siber saldırganlar, oltalama yeteneklerini pes dedirten yaratıcı yöntemlerle geliştiriyorlar.

Kiril alfabesi ile yazıp dönüştürüyorlar

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Kiril (Rus) veya Yunan alfabesi kullanılarak tamamen farklı şekilde oluşturulan, ancak Punycode olarak adlandırılan bir dönüştürücü sayesinde, birebir ve kusursuz şekilde orjinal siteye benzetilen yeni bir sahtekarlık yöntemi konusunda uyardı.

Latin alfabesinde orijinal site gibi görünüyor

ESET, bu noktada Çinli matematikçi ve araştırmacı Xudong Zheng’in çalışmasını örnek gösterdi. Zheng, bu yeni ve ilginç santekarlığa dikkat çekmek için şu alan adını Kiril alfabesiyle kayıt ettirdi: https://www.xn--80ak6aa92e.com/.

Ancak bu alan adı Latin harflerine dönüştürüldüğünde tarayıcıda “apple.com” olarak görüntülendi.

Unicode ve Punycode

Bunun gerçekleşmesini sağlayan, Kiril veya Yunan alfabesinde yer alan Unicode olmayan karakterlerin kullanılması. Bu alfabelerde Latin alfabesinde kullandıklarımıza benzer karakterler bulabiliriz. Herhangi bir Unicode karakterin Latin alfabesine dönüştürülmesini sağlayan bir kodlama çeşidi olan Punycode sayesinde bu alan adları kayıt ettirilebilir. Üstelik bu alan adlarına güvenlik sertifikası da alınabilir. Yani herşey gayet yasal ve uygun görünebilir.

Firefox

Bu sıkıntı Chrome ve Internet Explorer’ın son sürümlerinde giderilmiş gibi görünse de Firefox gibi tarayıcılarda hala var. Firefox için alabileceğiniz bir önlem network.IDN_show_punycode seçeneğini true olarak ayarlamak. Bu şekilde Punycode hali görünür.

Güvenlik güçlendirilmeli

Kullanıcı kandırmaya yönelik her sahte sayfayı tespit ettiğimizde ESET olarak aynı uyarıyı yapıyoruz: Mesajın göndericisini inceleyin, yönlendirilen bağlantıya dikkat edin, düzgün yazıldığından emin olun ve hepsinden önemlisi güvenilir bağlantı üzerinden yayınlandığına ve sertifikaya sahip olduğuna emin olun.

Bunlar önemli ve bunları yapmaya devam edin. Fakat görünen o ki, sadece bu önlemler artık yeterli değil, çünkü saldırganlar kullanıcıları kandırmak için karmaşık teknikler kullanıyorlar.

Bu nedenle e-posta ve web sitelerine dikkat etmenin yanı sıra güvenlik sertifikalarını da incelemenizi tavsiye ediyoruz. Hesaplarınızın daha da güvenli olması için çift faktör doğrulama uygulamaları kullanabilirsiniz. Apple, Google, Instagram ve ESET gibi önde gelen yazılım kuruluşları bu tür çift faktörlü koruma seçenekleri sunuyorlar.