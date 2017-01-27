Siemens’ten ‘Dijitalleşmeyle Değişim’ çağrısı

Siemens Türkiye’nin geleneksel hale gelen Tedarikçi Günü, 6’ncı yılında Türkiye’nin önde gelen satın alma ve satış profesyonellerini bir araya getirdi.

“Değişimi Dijitalizasyonla Yönet” ana teması ile 26 Ocak Perşembe günü Conrad Otel’de gerçekleştirilen Tedarikçi Günü’nde şirketin üst düzey yöneticileri ve ayrıca Pegasus CEO’su Mehmet Nane, tecrübe ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen “Siemens 2020 Hedefleri” konulu panel, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye CFO’su Thomas Kolbinger ve Siemens Enerji Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu üyesi Oğuz Tezel’in katılımı ile Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy, tedarikçilerle birlikte yapılan ‘dijitalleşme’ panelinde bu alanda atılması gereken adımları tartışırken Siemens Türkiye Ulaştırma Bölüm Direktörü Cüneyt Genç de “Türkiye’de Ulaşım Pazarı ve Gelişmeler” başlıklı sunumunda tedarikçilerin ulaştırma sektöründeki mevcut durumunu katılımcılarla paylaştı.

Siemens Türkiye Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi Timuçin Tormaç ve Siemens Türkiye İş Mükemmelliği Yöneticisi Derya İren de, “Siemens’te Çevre, Sağlık, Emniyet ve İş Mükemmelliği” isimli panelde, Siemens Türkiye’nin çalışan sağlığı, iş güvenliği ve kalite standartlarına verilen önemin altını çizdi.

Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Pegasus CEO’su Mehmet Nane de, “Pazarlama Stratejileri, Markalaşma, Kurumsal Yapıda Başarı” başlıklı konuşmasıyla kendi deneyimlerini katılımcılara aktardı.

“Türk tedarikçilerin Siemens’in satın almasındaki payını artırmak istiyoruz”

‘Yılın Tedarikçileri’ ödül töreni ile sona eren etkinlikte Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal da Türkiye’deki satın alma ve tedarikçi yapısının dünya standartlarına gelmesinin Siemens Türkiye için önemini vurguladı. Günal “Türkiye’deki KOBİ’lerin yüksek standartlara sahip olması ve dijitalleşmeye ayak uydurabilmeleri ülkemiz için büyük önem taşıyor. 160 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket olarak hem tedarikçilerimizin standartlarını yükseltmeyi hem de yeni dijital dünya ve ekonomi için kendilerine rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Siemens AG yalnızca 2016 mali yılında dünya genelinde 39,6 milyar Euro’luk toplam satın alma hacmine imza attı. Türkiye’deki tedarikçilerin ve KOBİ’lerin Siemens AG’nin global tedarikçisi olabilmelerine yardımcı olabilmek ve bu pastadan aldığı payı artırmak ana hedeflerimizden biri” şeklinde konuştu.

Siemens‘ten 430 milyon Euro’luk alım

Yaklaşık 700 milyon Euro’luk satın alma hacmine sahip Siemens Türkiye’nin Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü, 2016 mali yılında, büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden yaklaşık 435 milyon Euro’ya yakın satın alma gerçekleştirdi. Siemens AG ise Türkiye’deki yerel tedarikçilerinden toplam satın almasını son birkaç yıl içerisinde 60 milyon Euro’dan 80 milyon Euro’ya çıkardı.