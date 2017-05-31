Sigortacılıkta ‘Sayısal Dönüşüm’ ilgi görüyor

Sigortacılıkta ‘Sayısal Dönüşüm’ ilgi görüyor
, 31 Mayıs 2017

IBM’in Türkiye’de ki çözüm ortağı Jforce Bilişim Teknolojileri’nin gerçekleştirdiği ‘Sigortacılıkta Sayısal Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti’ konulu etkinlik 24 Mayıs 2017 tarihinde Feriye Palace’ta gerçekleşti.

‘Sigortacılıkta Sayısal Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti’ konulu etkinliğin açılış konuşmasını Jforce Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Özkanem yaptı. IBM Türkiye’nin katkılarıyla ‘Tomorrow Starts Today’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin IT karar vericileri katıldı.

IBM Türkiye Hibrit Bulut Satış Müdürü Serdar Gere’nin ‘Sayısal Dönüşüm Nedir? Konulu sunumunun ardından, Etkinliğe ‘Sigorta sektörü için IoT’ sunumuyla katılan IBM IoT MEA Satış Lideri İzzet Önel bu konuda sigortacılık sektöründe çalışan katılımcıları bilgilendirdi.

Nesnelerin interneti üzerine de değinen konuşmacılar, erişimi kolaylaşan akıllı donanımlar ve ucuzlayan haberleşme maliyetleri ile giderek hayatımızda daha çok yer alan nesnelerin iş hayatında büyük bir devrime yol açmış durumda olduğundan bahsettiler.

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Tags: IT karar verici, Jforce Bilişim Teknolojileri

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