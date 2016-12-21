Şirketler şikayet sitelerini dikkate almıyor mu?

Cepkask A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Gülgeç, şikâyet sitelerine kimliği belirsiz kişilerce yapılan gerçek dışı yorumların müşterileri yanılttığını ve söz konusu mecralardaki yorumları dikkate almadıklarını belirtti.



Tüketiciler, ürün ya da hizmet satın almadan önce, şikâyet siteleri yoluyla fikir sahibi olurken aynı zamanda şirketlere de seslerini duyuruyor. Teknolojik cihazlara garantinin kapsamadığı kullanıcı hatalarına karşı güvence hizmeti sunan Cepkask A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Gülgeç, şikâyet sitelerine kimliği belirsiz kişilerce yapılan gerçek dışı yorumların müşterileri yanılttığını ve söz konusu mecralardaki yorumları dikkate almadıklarını belirtti. Tüketicilerin her türlü sorun ve şikâyetlerine hızla çözüm bulabilmek adına ise, Cepkask A.Ş. tarafından musterihizmetleri@cepkask.com adresi hayata geçirildi.

Tüketicilerle doğrudan iletişim

Şikâyet sitelerinde yer alan yorumları, kendisini savunan veya müşterisi ile irtibata geçmek isteyen şirketlere ücretli olması sebebiyle dikkate almadıklarının altını çizen Gülgeç, “Şirketler aleyhine yapılan yorumların ücretsiz olması, ancak müşterisi ile irtibata geçmek isteyen şirketlerden ücret talep edilmesi sebebiyle bu mecralarda hakkımızda çıkan yorumları dikkate almıyoruz. 14 yıldır koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsedik. Bu çerçevede müşterilerimizin, çaba harcamadan bizlere ulaşabileceği e-mail adresimizi hayata geçirdik. Müşterilerimiz sadece bir mail yoluyla bizlere ulaşabilir, belge gönderebilir ve her türlü sorusuna cevap arayabilir. Müşterilerimize en geç beş dakika içinde cevap veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yıllık şikâyet oranı yüzde birin altında

Günümüzde şirketlerin müşteri şikâyetlerine hızlı çözüm bulmalarının gerekliliğini vurgulayan Gülgeç, “Yapılan yıllık şikâyet sayısını yıllık satışlarımız ile kıyasladığımızda yüzde birin altında kaldığını görmekteyiz.” dedi.

Rekabet müşteri memnuniyeti alanında kızışıyor

Müşterilerin kendisini dinleyen şirketleri tercih ettiğini belirten Gülgeç, “Şirketler ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesi ve fiyatı bakımından rekabet ederken, günümüzde bu durumun yeterli olmadığı görüldü. Artık rekabette şikâyet yönetimi, müşteriyi dinlemek ve müşterinin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet üretmek de en az kalite ve fiyat kadar önem kazanmış durumda.” dedi.

Yargıtay’dan şirketler lehine karar

Tüketicilerin sesi olması gereken şikâyet sitelerinin cevap hakkı kullanmak isteyen firmalardan ücret talep etmesine ilişkin Yargıtay kararını da hatırlatan Gülgeç, “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Ocak 2016’da, şirketlerin şikâyet sitesine herhangi bir ücret ödemeden kendilerini özgürce savunmaları gerektiği yönünde karar vermiş bulunmakta.” dedi.