ŞirketOrtağım Yılın Melek Yatırım Ağı Ödülü’nün sahibi oldu

ŞirketOrtağım Yılın Melek Yatırım Ağı Ödülü’nün sahibi oldu
, 1 Şubat 2018

ŞirketOrtağım, Webrazzi’nin 2017 yılına damgasını vurduğu düşünülen kişi, şirket ve teknolojileri üye ve okurlarının oylarıyla belirlediği ‘Webrazzi Ödülleri’nin “Yılın Melek Yatırım Ağı” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Melek yatırımcılar ile erken aşama inovatif girişimleri bir araya getiren ve yatırımcıların girişimlere finansman, bilgi birikimi ve tecrübe aktarımını sağlamayı amaçlayan ŞirketOrtağım, Webrazzi Ödülleri 2017‘de Yılın Melek Yatırım Ağı ödülüne layık görüldü. Webrazzi Ödülleri‘nde okurların oylarıyla ilk sırada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten ŞirketOrtağım Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan, Webrazzi‘nin Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden lider teknoloji blogu olduğunu kaydederek, sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında da fark yaratan yayıncılık anlayışıyla, yatırım ve girişim ekosistemine yaptığı katkılarla ilgi odağı olduğunu vurguladı.

Her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen Yatırımcı-Girişimci toplantıları için sunum yapacak girişimlerin araştırılması, ağ kriterlerine uygun girişimlerin titizlikle seçilmesi, yatırımcı sunumları ve finansal projeksiyonlarının hazırlanması, yatırım kararıyla birlikte tüm yatırım sürecinin yönetilmesi ve yapılan yatırımların izlenmesinin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite bir ağ olarak vergi muafiyeti amaçlı melek yatırımcı lisans başvurusunun da ŞirketOrtağım‘ın faaliyetleri arasında olduğunu kaydeden Buldurgan, 40’dan fazla melek yatırımcı üyesi ile birlikte toplam 11 girişime 9 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2018 yılında da girişimlere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

 

Facebook Comments
Kategoriler Gündem
Tags: Mehmet Buldurgan, Melek Yatırım Ağı Ödülü, ödül, ŞirketOrtağım, Webrazzi

Yazar Hakkında

Derya Coşkun

Derya Coşkun

Benzer Makaleler

Lenovo K6 Note Türkiye’de satışta

Lenovo K6 Note Türkiye’de satışta

iPhone 7’lerden hangisi daha çok satıyor?

iPhone 7’lerden hangisi daha çok satıyor?

BDDK’dan PayU’ya ödeme kuruluşu lisansı

BDDK’dan PayU’ya ödeme kuruluşu lisansı

Buluta yolculuk: Oracle Cloud Day 2017

Buluta yolculuk: Oracle Cloud Day 2017

Siber fidyede dünya dördüncüsüyüz

Siber fidyede dünya dördüncüsüyüz

IBM, yeni blockchain çözümünü duyurdu

IBM, yeni blockchain çözümünü duyurdu

Geleceğin otomobilleri CES 2017’de tanıtıldı!

Geleceğin otomobilleri CES 2017’de tanıtıldı!

Forcepoint’ten siber güvenlikte yeni nesil çözümler

Forcepoint’ten siber güvenlikte yeni nesil çözümler

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *