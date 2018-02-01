ŞirketOrtağım Yılın Melek Yatırım Ağı Ödülü’nün sahibi oldu

ŞirketOrtağım, Webrazzi’nin 2017 yılına damgasını vurduğu düşünülen kişi, şirket ve teknolojileri üye ve okurlarının oylarıyla belirlediği ‘Webrazzi Ödülleri’nin “Yılın Melek Yatırım Ağı” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Melek yatırımcılar ile erken aşama inovatif girişimleri bir araya getiren ve yatırımcıların girişimlere finansman, bilgi birikimi ve tecrübe aktarımını sağlamayı amaçlayan ŞirketOrtağım, Webrazzi Ödülleri 2017‘de Yılın Melek Yatırım Ağı ödülüne layık görüldü. Webrazzi Ödülleri‘nde okurların oylarıyla ilk sırada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten ŞirketOrtağım Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan, Webrazzi‘nin Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden lider teknoloji blogu olduğunu kaydederek, sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında da fark yaratan yayıncılık anlayışıyla, yatırım ve girişim ekosistemine yaptığı katkılarla ilgi odağı olduğunu vurguladı.

Her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen Yatırımcı-Girişimci toplantıları için sunum yapacak girişimlerin araştırılması, ağ kriterlerine uygun girişimlerin titizlikle seçilmesi, yatırımcı sunumları ve finansal projeksiyonlarının hazırlanması, yatırım kararıyla birlikte tüm yatırım sürecinin yönetilmesi ve yapılan yatırımların izlenmesinin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite bir ağ olarak vergi muafiyeti amaçlı melek yatırımcı lisans başvurusunun da ŞirketOrtağım‘ın faaliyetleri arasında olduğunu kaydeden Buldurgan, 40’dan fazla melek yatırımcı üyesi ile birlikte toplam 11 girişime 9 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2018 yılında da girişimlere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.