SkyAtlas geliştirdiği bulut teknolojileriyle dikkat çekiyor

SkyAtlas geliştirdiği bulut teknolojileriyle dikkat çekiyor
, 10 Ocak 2017

Dünya genelinde hızla yayılan ve binlerce geliştiricinin katkı sağladığı “OpenStack” bulut platformunun Türkiye’deki tek kurumsal destekçisi SkyAtlas, kendi geliştirdiği teknolojileri ile dikkat çekiyor.

RackspaceCloud ve NASA tarafından geliştirilen, bulut bilişim (cloudcomputing) alt yapısı olarak kullanılan bir açık kaynak platformu olan OpenStack, hesaplama, veri depolama ve ağ gibi dağınık yapıda olan bulut bilişim teknolojilerini bütünleşik olarak sunuyor.

Yerli bulut sağlayıcısı SkyAtlas, patenti kendine ait olan ve Tubitak tarafından desteklenen “Canlı Dikey Ölçeklendirme Teknolojisi”ni bu platform üzerine kurarak kullanıcılarına kullandığın kadar ödeme imkânı sunuyor ve IT maliyetlerini düşürüyor. Operasyonel kolaylık ve esneklik de sağlayan bu teknoloji ile şirket küresel pazardaki rakiplerinin sunduğu ürün ve hizmetleri Türkiye’de sunarak fark yaratmayı hedefliyor.

Veri güvenliği açısından sunucuları Türkiye’de bulunan SkyAtlas, 7/24 Türkçe teknik servis hizmeti sunuyor. Bulut altyapısının yanı sıra, müşterilerine yönetilen hizmetler de sunan SkyAtlas, müşterilerinin kurulum, altyapı operasyonu ve veritabanı yönetimi ihtiyaçlarını da karşılayarak uçtan uca hizmet sağlıyor.

Genel Bulut’un (PublicCloud) yanı sıra, özellikle büyük kurumların ihtiyacı haline gelmiş olan Özel Bulut (PrivateCloud) altyapısının kurulum, işletimi ve danışmanlığını sağlayarak tecrübe ve birikimini kurumların hizmetine sunuyor.

 

Kategoriler Haber
Tags: açık kaynak, Bulut Bilişim, OpenStack, SkyAtlas

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