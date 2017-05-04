SkyAtlas ile ODTÜ Teknokent arasında bulut iş birliği

SkyAtlas’ın, Türkiye’nin teknoloji alanında geleceğini inşa eden Teknopark firmalarına Bulut’u anlatmak için düzenlediği TeknoTur projesinin üçüncü durağı, ODTÜ Teknokent oldu.



Bulut altyapı ve servis sağlayıcısı SkyAtlas, bulut teknolojilerinin tanıtımı ve sağladığı avantajları anlatmak için özel olarak tasarladığı TeknoTur Projesi ile Türkiye’nin her bir noktasında yer alan teknoparkları ziyaret etmeye devam ediyor. TeknoTur Projesi’nin iki durağını Bilkent CYBERPARK ve Hacettepe Teknokent’te gerçekleştiren SkyAtlas’ın bu projeyle üçüncü durağı, “ODTÜ Teknokent” oldu. ODTÜ Teknokent bünyesinde bulunan kuluçka aşamasındaki girişimlere ve AR-GE firmalarına verilecek olan seminerlerle SkyAtlas, hem geleceğin bulut dünyasını anlatacak hem de bu firmalara özel bulut paketleri oluşturarak firmaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak.