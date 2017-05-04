SkyAtlas ile ODTÜ Teknokent arasında bulut iş birliği

SkyAtlas ile ODTÜ Teknokent arasında bulut iş birliği
, 4 Mayıs 2017

SkyAtlas’ın, Türkiye’nin teknoloji alanında geleceğini inşa eden Teknopark firmalarına Bulut’u anlatmak için düzenlediği TeknoTur projesinin üçüncü durağı, ODTÜ Teknokent oldu.


Bulut altyapı ve servis sağlayıcısı SkyAtlas, bulut teknolojilerinin tanıtımı ve sağladığı avantajları anlatmak için özel olarak tasarladığı TeknoTur Projesi ile Türkiye’nin her bir noktasında yer alan teknoparkları ziyaret etmeye devam ediyor. TeknoTur Projesi’nin iki durağını Bilkent CYBERPARK ve Hacettepe Teknokent’te gerçekleştiren SkyAtlas’ın bu projeyle üçüncü durağı, “ODTÜ Teknokent” oldu. ODTÜ Teknokent bünyesinde bulunan kuluçka aşamasındaki girişimlere ve AR-GE firmalarına verilecek olan seminerlerle SkyAtlas, hem geleceğin bulut dünyasını anlatacak hem de bu firmalara özel bulut paketleri oluşturarak firmaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: Bulut Bilişim, ODTÜ Teknokent, SkyAtlas, teknokent

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

e-Fatura hakkında bilinen 15 yanlış

e-Fatura hakkında bilinen 15 yanlış

Dell dünyanın en gelişime açık 50 şehrini sıraladı

Dell dünyanın en gelişime açık 50 şehrini sıraladı

Dikkat! 2017 fidye yazılımlarının yılı olabilir!

Dikkat! 2017 fidye yazılımlarının yılı olabilir!

Güvenli online yılbaşı alışverişi için 9 önemli ipucu

Güvenli online yılbaşı alışverişi için 9 önemli ipucu

OKI yeni akıllı yazıcılarını tanıttı

OKI yeni akıllı yazıcılarını tanıttı

Acer, Chromebook Spin 11 ve TravelMate Spin’i Tanıttı

Acer, Chromebook Spin 11 ve TravelMate Spin’i Tanıttı

Yılbaşına özel hediye seçme rehberi

Yılbaşına özel hediye seçme rehberi

Logitech G, Pro Gaming klavyesini tanıttı!

Logitech G, Pro Gaming klavyesini tanıttı!

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *