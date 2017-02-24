SkyAtlas rotayı yurt dışına çevirdi

Bulut servisleri sağlayıcısı SkyAtlas, Mobile World Congress 2017’de hizmetlerini yurt dışına açıyor…

SkyAtlas, sanal sunucu kiralamanın yanında sunucu, depolama, yedekleme, felaket kurtarma, ağ ve güvenlik altyapı hizmetlerini ‘Gerçek Bulut’ altyapısı ile bir arada sunuyor. 2017 yılında rotasını yurtdışına çeviren SkyAtlas, öncelikli olarak, Orta Doğu, Afrika, CIS ve Doğu Avrupa pazarlarına yönelik çalışmalara başladı. Bu kapsamda SkyAtlas, iletişim ağları için telekom çözümleri, yazılım ürünleri ve hizmetleri sağlayan Defne Telekomünikasyon ile el sıkıştığını duyurdu. Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Asya-Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, Avrupa’dan Güney Amerika’ya 20’den fazla ülkede 500 milyon üzerinde aboneye servis veren Defne Telekomünikasyon, farklılaşmış ürün portföyüyle çağrı merkezi, çağrı tamamlama, çağrı yönetimi, mesajlaşma, mobil pazarlama, roaming, SMS filtreleme ve OSS çözümleri sunuyor.

SkyAtlas, yurtdışı rotalarının ilk adımı olarak, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenen GSMA Mobile World Congress etkinliğine katılarak Bulut Servisleri’ni dünyadaki telekom operatörleri ve servis sağlayıcılarına tanıtacak.