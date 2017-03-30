SkyAtlas teknoparklara Bulut’u anlatıyor

SkyAtlas, Türkiye’nin teknoloji alanında geleceğini inşa eden Teknopark firmalarına Bulut’u anlatmak için yola çıktı. TeknoTur projesinin ilk durağı bir vakıf üniversitesi tarafından kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent CYBERPARK oldu.

Bulut servis sağlayıcısı SkyAtlas, bulut teknolojilerinin tanıtımı ve sağladığı avantajları anlatmak için özel olarak tasarladığı TeknoTur Projesi ile Türkiye’nin her bir noktasında yer alan teknoparkları ziyaret ediyor. Projenin ilk ayağı, Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan Bilkent CYBERPARK ile 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Ülkenin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunan bir merkez olma amacıyla kurulan, 15 binası 110.000 m2 kapalı alanında 3500’den fazla personelinin Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüğü, çeşitli sektörlerde alanında lider ileri teknoloji firmaları ve 6 araştırma merkezi bulunan Bilkent CYBERPARK, SkyAtlas iş birliği ile bünyesinde bulunan firmaların bulut teknolojilerine erişimini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Bilkent CYBERPARK bünyesinde bulunan kuluçka aşamasındaki girişimlere ve AR-GE firmalarına verilecek olan seminerlerle SkyAtlas, hem geleceğin bulut dünyasını anlatacak hem de bu firmalara özel bulut paketleri oluşturarak firmaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili olarak SkyAtlas’ın CEO’su Levent Kocatürk, şu sözleri aktardı:

“Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte olan bulut teknolojileri, gelecek iş yapış modellerimizi büyük oranda değiştiriyor ve değiştirmeye devam edecek. Teknoparklar ise, teknoloji alanında bir fikri olan ve ülkemizde ve dünyada fark yaratmayı hedefleyen tüm girişimler için çok büyük fırsatlar barındırıyor. Önemli teknoparklardan biri olan Bilkent CYBERPARK ile attığımız bu adım ile bu firmaların sağladığı ürün ve servisleri bulut teknolojilerinden faydalanarak geliştirmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu ekosistem içerisinde yer alan üretken ekiplere, geleceğin en önemli dünyası olan “bulut”un hızla gelişen dünyasına geçmeleri için çabalıyoruz. Yakın bir süre sonra bulutu kullanmamak demek rakiplerle rekabet edememek anlamına gelecek. Bulutun donanım maliyeti olmaksızın kullanılması önemli ölçüde maliyet avantajları sağlıyor. Bundan dolayı küçük büyük her işletmenin buluta yatırım yapması oldukça önem taşıyor” dedi.