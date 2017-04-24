SkyAtlas’ın ikinci durağı Hacettepe Teknokent oldu

Türkiye’nin teknoloji alanında geleceğini inşa eden Teknopark firmalarına Bulut’u anlatmak için SkyAtlas’ın düzenlediği TeknoTur projesinin ikinci durağı Hacettepe Teknokent oldu.

Türkiye’nin tek yerli ‘gerçek bulut’ servis sağlayıcısı SkyAtlas, bulut teknolojilerinin tanıtımı ve sağladığı avantajları anlatmak için özel olarak tasarladığı TeknoTur Projesi ile Türkiye’nin her bir noktasında yer alan teknoparkları ziyaret etmeye devam ediyor. TeknoTur Projesi’nin ilkini Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleştiren SkyAtlas’ın bu projeyle ikinci durağı, Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme bölgelerinden olan Hacettepe Teknokent oldu. Hacettepe Teknokent bünyesinde bulunan kuluçka aşamasındaki girişimlere ve AR-GE firmalarına verilecek olan seminerle SkyAtlas, hem geleceğin bulut dünyasını anlatacak hem de bu firmalara özel bulut paketleri oluşturarak firmaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak.

Hacettepe Teknokent, SkyAtlas projesi ile bünyesinde bulunan firmaların bulut teknolojilerine erişimini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili olarak SkyAtlas’ın CEO’su Levent Kocatürk, şu sözleri aktardı:

“Teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji alanında bir fikri olan ve ülkemizde ve dünyada fark yaratmayı hedefleyen tüm girişimler için çok büyük fırsatlar barındırıyor. SkyAtlas olarak, Türkiye’nin en büyük teknoparklarının desteğiyle önemli bir proje başlattık. Bu proje birlikleri kapsamında, teknopark bünyelerinde bulunan kuluçka merkezindeki girişimlere ve AR-GE firmalarına bulutun geleceğini anlatarak, avantajlı paketlerimizi sunuyoruz. Projemizin ilk durağını Bilkent CYBERPARK ile, ikinci durağını ise Hacettepe Teknokent ile gerçekleştirdik. Kısa bir sürede birçok teknopark ile benzer iş birliktelikleri yapmayı planlıyoruz. Attığımız bu önemli adım ile firmaların sağladığı ürün ve servisleri, bulut teknolojilerinden faydalanarak geliştirmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu ekosistem içerisinde yer alan üretken ekiplere, geleceğin en önemli dünyası olan “bulut”un hızla gelişen dünyasına geçmeleri için çabalıyoruz” dedi.