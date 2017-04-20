Smarties 2017 başvuruları başladı

Mobil pazarlama dünyasının inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren ödül programı Smarties Ödülleri, bu alanda sınırları yeniden tanımlayan, müşterilerine erişim ve etkileşim değeri sağlayan ekip ve yetenekleri yıldızlaştırıyor.

Mobil Pazarlamanın küresel gelişimine yön veren MMA’in (Mobile Marketing Association / Mobil Pazarlama Birliği) düzenlediği Smarties 2017 Ödülleri için başvuru süreci başladı.

Teknoloji, tüm dünyada yaşam tarzına giderek daha fazla mobil kimlik kazandırıyor ve yaşanan her an mobil bir kimliğe bürünüyor. Mobil pazarlama da bu dinamik doğrultusunda hızla gelişiyor. 2016 yılında 28,63 milyar dolar olarak gerçekleştiği öngörülen Mobil Pazarlamanın, reklam hariç pazar büyüklüğünün tüm sektörlerdeki (Perakende, E-Ticaret, Seyahat, Lojistik, Otomotiv, Finans vb.) yenilikçi mobil pazarlama kullanımları değerlendirildiğinde, 2021 yılında 98,85 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Mobil Pazarlamanın en önemli parçalarından biri olan Mobil Reklamın ise, geçtiğimiz yıl global ölçekte 100 Milyar Dolar pazar büyüklüğünü geçtiği tahmin ediliyor.

Günümüzün en kapsayıcı, en hedefli ve en etkili pazarlama aracı haline gelen mobil, dijital ve fiziksel datanın bir arada kullanımı ile hedef kitleye zamandan ve mekandan bağımsız güçlü erişim sağlıyor. İş dünyası bu güçlü pazarlama aracını giderek daha fazla kullanırken; mobil pazarlamada doğru stratejilerin ve yaratıcılığın önemi de giderek artıyor.

Pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla, Türkiye dahil 50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren MMA’in Smarties Ödülleri, mobil pazarlama dünyasının tek ödül programı olma özelliği taşıyor. İnovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren bu prestijli platform, mobil pazarlamanın sınırlarını zorlayarak müşterilere erişim ve etkileşim sağlayan tüm ekip ve yetenekleri öne çıkartmayı amaçlıyor.

Smarties Ödülleri, global, bölgesel ve ülke bazında katılıma olanak sağlıyor. Ödüller, Pazarlama Stratejileri, Kanal/Medya Stratejileri ve Teknoloji olarak 3 ana bölüm altında bulunan 18 kategoride veriliyor. Ayrıca başvuru yapılmayan ve jüri tarafından belirlenen endüstri ödülleri de bulunuyor.

Mobil Yaratıcılığımız EMEA Bölgesini Domine Etti

Bir kampanya ile birden fazla kategoride katılım olduğu gibi, ülkesel, bölgesel (EMEA) ya da küresel rekabet için başvuru yapılabiliyor. Geçtiğimiz yıl, EMEA bölgesel değerlendirmesinde endüstri ödülleriyle birlikte 18 kategori toplamında Altın ödüle layık görülen 24 kampanyadan 14’ü ülkemizden katılan çalışmalar oldu. EMEA bölgesel değerlendirmesine ülkemizden katılan kampanyalar ayrıca 4 Gümüş ve bir de Bronz ödüle layık görüldü.

2017 için bir ilk: İş Etkisi İndeksi

Diğer yandan Smarties Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez, MMA – WARC (World Advertising Research Center / Dünya Reklam Araştırma Merkezi) işbirliğiyle, İş Etkisi İndeksi hayata geçiyor. Dünya çapında tüm Smarties programlarından toplanan finalist ve ödül kazanan kampanya verilerini analiz ederek, en yüksek etkiyi yaratan ajans ve reklam verenleri değerlendirecek, derecelendirecek ve ödüllendirecek olan program, The Smarties İndeksi olarak isimlendiriliyor.

Smarties Ödülleri için 25 Mayıs 2017’ye dek erken başvuru fırsatından faydalanmak mümkün. En son başvuru tarihi ise, 30 Haziran 2017 olarak belirlendi.

http://www.mmaglobal.com/smarties2017 adresinden ödül programı hakkında daha fazla bilgi alınabiliyor ve başvuruda bulunulabiliyor.

Ödül Kategorileri:

Pazarlama Stratejisi (Marketing Strategy) Marka Bilinirliği (Brand Awareness) Talep Yaratma (Lead Generation) Ürün / Hizmet Lansmanı (Product – Services Launch) Promosyon (Promotion) İlişki Mimarisi / CRM (Relationship Building / CRM) Toplumsal Etki / Kar Amacı Gütmeyen (Social Impact / Not For Profit)

Kanal / Mecra Stratejisi (Channel/Media Strategy) Mecralar / Mobil Cihazlar arası Entegrasyon (Cross Media / Cross Mobile Integration) Mobil Oyun Ortamında Pazarlama (Marketing within a Mobile Gaming Environment) Mesajlaşma (Messaging) Programatik (Programmatic) Mobil Uygulama (Mobile App) Mobil Site (Mobile Website) Mobile Native Mobil Sosyal Uygulama (Mobile Social)

Etkinleştirme Teknolojileri (Enabling Technologies)

İnovasyon (Innovation)

Lokasyon Bazlı (Location Based)

Mobil Ödeme (Mobile Payments)

Mobil Video (Mobile Video)

MMA’in Türkiye oluşumu, 2009 yılından bu yana bu alanda küresel bilgi birikimini ülkemize taşıyor ve 100’e yakın üyesiyle mobilin gelişimine katkı sağlıyor.

Ölçümleme, beceri geliştirme, fikir önderi ve ilham kaynağı olma yoluyla bu pazarda ve ilgili teknolojilerde sürdürülebilir gelişimi hedefleyen MMA Türkiye, bankacılık, tüketici ürünleri, teknoloji, reklamcılık, medya gibi sektörlerinde öncü kuruluşlarla geniş ve yetkin bir temsil yelpazesine sahip bulunuyor. Araştırma, ölçümleme, eğitim, çalışma örnekleri paylaşımı ve networking çalışmalarıyla Türkiye mobil pazarlama sektörünün çatı yapılanması özelliği taşıyan MMA Türkiye, ülkemizde mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki gelişimi için çalışıyor.