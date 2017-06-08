Snapchat’in indirme rakamları düşüyor

Sevilen sosyal medya uygulaması Snapchat’te büyük bir düşüş yaşanıyor.

Snapchat hisselerini doğru zamanlamayla halka arz etmiş gibi görünüyor. Snap Inc.’in uygulaması olan Snapchat’in değeri halka arz edilmesinin ardından %26.5 azaldı. Geçtiğimiz ay Snap Inc., ilk çeyrekte 2.2 milyar dolarlık net kayıp yaşandığını; bu yüzden hisse değerinin 20 milyar doların altına indiğini bildirdi. Yine de hisseler, birinci çeyreğin ardından ufak bir sıçrama yapmış olsa da ikinci çeyrekte de kötü haberler gelebilir.

Yılın ikinci çeyreğinin ilk iki ayında Snapchat uygulamasının indirilmesi Instinet’e göre %22 düşüş gösterdi. Haziran 2013’te 800 milyon dolar büyüme gösteren ve mevcut değeri 23 milyar dolara ulaşan bir şirketin böyle büyük bir düşüşün yaşanması beklenmedik bir durum olarak görülüyor.

Aydan aya bakıldığında ilk çeyrekte %6 indirme artışının ardından ikinci çeyrekte üçte ikilik bir azalmadan bahsediliyor. Bu süreç içerisinde Apple’ın akıllı telefonu iPhone kullanıcılarında, Snapchat uygulaması %40 oranında büyük bir düşüş yaşadı.

Bu düşüşün yaşanmasındaki bir başka sebep ise alandaki büyük rakipleri Facebook, Instagram ve anlık mesajlaşma uygulamalarının Snapchat’te bulunan özellikleri kopyalamasıdır.

Snapchat’in önümüzdeki dönemde nasıl bir süreçten geçeceğini sizlere sunmaya devam edeceğiz.