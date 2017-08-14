Snapchat’te işler iyi gitmiyor

Snapchat’te işler iyi gitmiyor
, 14 Ağustos 2017

Snapchat’in artistik gözlüğü Spectacles’a olan talep giderek azalıyor. 

Şirket tarafından yapılan açıklamada Spectacles yılın ikinci çeyreğinde yalnızca 41.000 adet satış rakamına ulaştı. Yılın çeyreğinde 65.000 adet satılan Spectacles satışlarının yüzde 30 oranında bir düşüş yaşanması Snap Inc. için bir hayal kırıklığı olarak görülüyor.

Snapchat ile entegre olabilen Spectacles, kullanıcıların 10 saniyelik videolar kaydetmesine ve bu içerikleri Snapchat uygulamasında doğrudan paylaşmasına olanak sunuyor.

Spectacles’ın üzerinde bulunan LED ışıklar, gizli kayıt yapılmasını engelleyerek video kaydı esnasında çevredeki kişilerin bu durumdan haberdar olmasını sağlıyor.

Snap Inc.’ın geçtiğimiz çeyrekte sonuçlarında kâr elde edemediği Snapchat ve Spectacles için yenilikçi bir çözüm getirip getirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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Tags: Snapchat, Spectacles

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Computerworld Türkiye

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