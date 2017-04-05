Somfy’den akıllı ev sistemi: Tahoma

Bina otomasyon sistemleri üreticisi Somfy, Tahoma akıllı ev sistemi ile hayat standardınızı yükseltmeyi vaat ediyor.



Somfy’nin Tahoma Akıllı Ev Sistemi; motorize panjurlar, tenteler, ışıklandırmalar, ısıtma sistemleri, bahçe ya da garaj kapıları dahil tüm ekipmanlarınızı birbiriyle bağlantılı hale getirip istediğiniz zaman, evinizden ya da dışarıdan kontrol etmenizi olanaklı hale getiriyor.

Böylece yaşam alanlarında daha konforlu, güvenli ve tasarruflu bir hayat sağlıyor. Örneğin akşamları ışığınız istediğiniz kadar yanarken, garaj ve bahçe kapılarınız evden çıktığınızda otomatik olarak kapanabiliyor. Evinizdeki kamera ve dedektörler yardımı ile alarm durumunda evinizde olmasanız bile anında bildirim almanız mümkün oluyor.

Enerji tasarrufu için ısıtma sisteminiz ile panjurlarınız birlikte çalışabiliyor ve güneş sensörleri sayesinde panjurlarınız güneş ışığı seviyesine göre otomatik olarak kontrol edilebiliyor.

Somfy Tahoma Akıllı Ev Sistemi için io-homecontrol güvenlik protokolünü kullanıyor. Sistem ayrıca yüksek performanslı SySS güvenlik sertifikasına sahip bulunuyor.