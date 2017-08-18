Sony, 2017 EISA Ödülleri’nde 7 ödül birden aldı

Sony’nin portföyünde yer alan yedi ürün Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) tarafından ödüllendirildi.

Sony, Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) tarafından, görüntüleme ve ev sineması pazarlarında müşterilerine sunduğu ürünlerle ödüle layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından 25 ülkeden 53 uzman dergi ile, tüketici elektroniği dünyasındaki en büyük editoryal iş birliğini temsil eden EISA, 35 yılı aşkın bir süredir de yılın en iyi ürünlerini belirliyor.

EISA 2017-2018 YILIN FOTOĞRAF MAKİNESİ: Sony α9

Geleneksel DSLR rakiplerini birçok açıdan geride bırakan Sony α9, çığır açan özellikte bir aynasız fotoğraf makinesi. 24,2 milyon piksellik full frame görüntü sensörü, yenilikçi tasarımı sayesinde, saniyede EVF kararmasız tam çözünürlüklü 20 kareye kadar çekim yapabilirken saniyenin 1/32.000’ine varan hızlarda tamamen sessiz ve titreşimsiz çekim imkanı da sunuyor. Görüntü alanının %93’ünü kapsayan 693 adet aşama algılamalı AF noktasına sahip yeni süper hızlı otomatik odaklama sistemi, hızlı hareket eden süjelerin dahi net kalmasını sağlıyor. 5 eksenli görüntü sabitleme imkanı, 5 adımlı daha yavaş bir deklanşör hızına imkan veriyor. Yüksek hızda örnekleme süreci ve full frame piksel okuma sonucunda ortaya, mükemmel 4K sinema kalitesi çıkıyor.

EISA PROFESYONEL TÜKETİCİ KOMPAKT SİSTEMLİ FOTOĞRAF MAKİNESİ 2017-2018: Sony α6500

α6500, profesyonel performans sunan, çok küçük bir kompakt sistem fotoğraf makinesi. İster 4K video çekiyor olun isterse fotoğraf, α6500, 24,2 milyon piksel Exmor CMOS APS-C boyutlu sensörü, yüksek hızı ve geniş lens seçenek yelpazesi ile kusursuz görüntü kalitesi sunuyor. 5 eksenli görüntü sabitleme özelliği, Sony E mount lenslerin yanı sıra adaptörler ile A mount lensler ile birlikte de çalışıyor. 425 aşama algılamalı AF noktası, neredeyse tüm resim karesini kapsarken, 3 inçlik çevrilebilir dokunmatik ekran ise, odak noktalarını parmağınız ile seçmenize imkan veriyor. Fotoğraf makinesi, tek seride 269’a kadar resim çekimini destekleyen geçici bellek sayesinde sürekli AF ve ölçüm ile saniyede 11 kareye kadar çekimi de mümkün kılıyor.

EISA KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNESİ 2017-2018: Sony RX100V

Sony RX100 V, son derece kompakt bir gövde içinde yüksek teknolojili bir başyapıt. Tıpkı öncülü gibi, RX100 V de 1.0 tip sensöre ve mükemmel bir geri çekilebilir OLED elektronik vizöre sahip. Yeni 20,1 milyon piksel Exmor RS CMOS görüntü sensörü, hareketli süjenin yer aldığı bir fotoğraf serisindeki her fotoğrafın doğru pozlandırma ile net olabilmesi için AF/AE izleme ile, hızlı BIONZ X görüntü işlemcisi ve yeni bir ön uç LSI ile birlikte, Sony’nin otomatik netleme tepki süresinin 0,05 saniyeye indirilmesi ve kesintisiz çekimin saniyede 24 kareye yükseltilmesini mümkün hale getiriyor. 4K videolar çekebilme becerisinin yanı sıra, RX100 V saniyede 1000 kareye kadar süper yavaş hareket, sessiz çekim ve kişiselleştirilmiş kullanım için çok fonksiyonlu kontrol halkası da sunuyor.

EISA SUPERZOOM FOTOĞRAF MAKİNESİ 2017-2018: Sony RX10 III

Sony RX10 III, sadece 1095 gramlık ağırlığı ile, kolaylıkla taşınabilen, hepsi bir arada bir çözüm arayan spor, doğa ve vahşi yaşam fotoğrafçılarına yönelik mükemmel bir fotoğraf makinesi. Nefes kesen ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm lens, hızlı f/2.4-4 maksimum diyafram açıklığı ile 25x zoom aralığı sunarken, Exmor RS 1.0-tip sensör, süper hızlı otomatik netleme ve Optik SteadyShot, fotoğraf makinesinin titremesinden etkilenmeyen, net görüntüleri güvence altına alıyor. Olağanüstü odak aralığının yanı sıra, lense 3 cm’ye kadar yakın mesafeden makro çekimler yapabilen RX10 III’ün sessiz deklanşörü ile doğadaki hassas süjeleri rahatsız etmeden görüntülemek mümkün hale geliyor. RX10 III mükemmel fotoğraflar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 4K videolar da çekiyor ve dramatik 40x yavaş çekim efekti için saniyede 1000 kare çekim yapma opsiyonu da bulunuyor.

EISA KOMPAKT SİSTEM LENS 2017-2018: Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS

Bu 100mm telefoto prime lens, G Master serisinin olağanüstü çözünürlüğünü, nefes kesen bokeh için STF (Yumuşak Aktarım Netleme) optiği ile birlikte sunuyor. Bu lens, fotoğraf çevresinde parlaklıkta azalma olmaksızın, olağanüstü pürüzsüz, doğal bokeh üretmek üzere tasarlandı. Aynı zamanda, hızlı, hassas ve sessiz DDSSM otomatik netlemeye sahip olduğu gibi, 0,25x büyütmeli yakın çekimler yapabilme yeteneği de bulunuyor. Yerleşik Optik SteadyShot görüntü sabitleme, uzun deklanşör süreleri sırasında, fotoğraf makinesindeki hareketlerin yol açtığı her türlü bulanıklığı da minimize ediyor. Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS, her açıdan premium G Master konseptini destekliyor.

EISA PROFESYONEL KOMPAKT SİSTEM LENS 2017-2018: Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS

Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS, spor ve aksiyon fotoğrafçılığında en popüler açıları kapsayan, etkileyici bir lens. Son derece yüksek düzeydeki netlik, kenarlara doğru sıfıra yakın bir bozulma ile eşit ölçüde dağılıyor. Netlik, tele-dönüştürücüler ile dahi, tüm zoom aralığı genelinde korunuyor. Bir α zoom lenste ilk defa uygulanan değişken netleme sistemi, sadece 0,96 metrelik etkileyici minimum odaklama mesafesine katkıda bulunuyor. 11 dairesel diyafram açıklığı kanadı, harika bokeh sağlarken, otomatik netleme hızı ise, bilhassa çok hızlı Sony α9 ile birlikte, son derece yüksek. Son olarak, FE 70-200mm F2.8 GM OSS, tüm hava koşullarında yoğun kullanıma uygun şekilde üretildi.

EISA EV SİNEMASI TV 2017-2018: Sony KD-65ZD9

Sony’nin 4K bayrak gemisi, mükemmel renk yeniden üretimi ve sınıfının en iyisi kontrastın yanı sıra, tüm büyük HDR formatlarının desteği (Dolby Vision için planlı bir yükseltme de dahil) ile olağanüstü bir izleme deneyimi sunuyor. Ultra HD Blu-ray ve 4K HDR yayın içeriklerinden parlak bir odada dahi nefes kesen resim kalitesi elde edilmesinde, Sony’nin 4K HDR İşlemcisi X1 Extreme ve doğrudan full-array LED yerel karartma teknolojisi Backlight Master Drive da kilit bir rol oynuyor. KD-65ZD9, üstün performans gücüne sahip bir premium ev sineması ekranı olarak, olağanüstü parlaklık, kontrast ve canlı renkler ile en üst düzeyde 4K HDR görsel deneyimini hayata geçiriyor.